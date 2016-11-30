Итоги работы металлургии Украины в октябре 2016 года — Укрметаллургпром

Объединение предприятий «Укрметаллургпром» подвело итоги работы ГМК Украины за октябрь и 10 месяцев 2016 года.

Производство основных видов металлопродукции в октябре 2016 года составило:

— чугуна – 1,9 млн тоннонн (ср.сут. пр-во – 62,5 тыс.тонн; +1,3 тыс.тонн/сут. или +2% к сентябрю);

— стали – 2,0 млн тоннонн (64,7 тыс.тонн; +2,8 тыс.тонн/сут. или +5%);

— проката – 1,7 млн тонн (55,0 тыс.тонн; -3 тыс.тонн/сут. или -5%).

В абсолютном выражении производство чугуна увеличилось по сравнению с сентябрем на 100 тыс.тонн, а стали – на 150 тыс.тонн.

Низкий уровень производства на протяжении последних трех месяцев связан с перебоями в поставках железорудного сырья и кокса, а также с проведением капитальных ремонтов основных агрегатов на ряде предприятий.

Текущий среднесуточный объем производства металлопродукции (за 14 суток ноября) на 1-3% уступает октябрьским показателям.

По состоянию на 15.11.16. в работе находятся 24 из 27-ми действующих доменных печей (89%), 18 конвертеров из 21-го (86%), 7 мартеновских печей из 9-ти (78%) и 6 электропечей из 16-ти (38%).

Кроме того, 8 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Производство за 10 месяцев 2016 года составило:

— чугуна – 19,7 млн тонн (109% к аналогичному периоду 2015 года);

— стали – 20,2 млн тонн (106%);

— проката – 17,8 млн тонн (106%).

Железорудное сырье

Объем поставок украинского железорудного сырья в октябре составил 2,5 млн тонн (+350 тыс.тонн к сентябрю), а за 10 месяцев – 23,7 млн тонн (+1,9 млн тонн или +9% к аналогичному периоду 2015 года).

Объем импортных поставок железорудного сырья (из России) в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 20 тыс.тонн и составил 40 тыс.тонн.

За 10 месяцев импорт ЖРС составил 1,3 млн тонн (+40 тыс.тонн или +3% к аналогичному периоду 2015 года).

Экспорт ЖРС в октябре составил 3,1 млн тонн, а за 10 месяцев – 31,8 млн тонн (84% от объема экспорта за 10 месяцев 2015 года).

Угли

Поступление украинских углей на коксохимические предприятия в октябре составило 470 тыс.тонн (+10 тыс.тонн к сентябрю), а за 10 месяцев – 5 млн тонн (на уровне 10 месяцев 2015 года).

Объем импортных поставок углей для коксования в октябре составил 920 тыс.тонн (-140 тыс.тонн к сентябрю), а за 10 месяцев – 9,8 млн тонн (+1,6 млн тонн или +20% к объему импорта за 10 мес.2015г.).

Всего в октябре украинские КХЗ получили 1,4 млн тонн углей для коксования (-130 тыс.тонн к сентябрю), а за 10 месяцев – 14,8 млн тонн (+1,6 млн тонн или +12% к аналогичному периоду 2015 года).

При этом доля импортных углей в общем объеме составила 66% (за 10 месяцев 2015 года – составляла 62%).

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение октября уменьшились на 50 тыс.тонн и по состоянию на 01.11.16. составили порядка 400 тыс.тонн.

Кокс

Объем поставок металлургам украинского кокса в октябре составил 870 тыс.тонн (на уровне сентября).

За 10 месяцев поставлено 9,0 млн тонн украинского кокса (+1,1 млн тонн или +14% к аналогичному периоду 2015 года).

По импорту в октябре завезено 125 тыс.тонн (+5 тыс.тонн к сентябрю), а за 10 месяцев – 985 тыс.тонн (-150 тыс.тонн или -13% к 10 месяцам 2015г.).

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия за 10 месяцев составило 10 млн тонн (+935 тыс.тонн или +10% к объему поставок в аналогичном периоде 2015 года).

Природный газ и электроэнергия

Объем потребленного металлургами природного газа в октябре увеличился по сравнению с сентябрем на 20 млн.куб.м и составил порядка 150 млн.куб.м. Среднесуточное потребление природного газа в октябре составило 4,8 млн.куб.м.

Всего за 10 месяцев металлурги потребили 1,4 млрд.куб.м природного газа, что составило 82% от объема потребления в аналогичном периоде 2015 года.

Среднесуточное потребление составило 4,6 млн.куб.м против 5,6 млн.куб.м за 10 месяцев 2015 года.

Потребление электроэнергии за 10 месяцев составило 10,6 млрд.кВт•ч (104% к потреблению в аналогичном периоде 2015г.).

Металлолом

В октябре металлургическим предприятиям было поставлено 320 тыс.тонн металлолома (+35 тыс.тонн к сентябрю), что составило 89% от расчетной потребности метпредприятий.

За 10 месяцев металлургам было поставлено 2,6 млн тонн лома (84% от потребности предприятий и 99% от объема поставок за 10 месяцев 2015 года).

Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение октября увеличились на 20 тыс.тонн и по состоянию на 01.11.16. составили порядка 160 тыс.тонн.

После трехмесячного перерыва на экспорт в октябре было поставлено 7 тыс.тонн металлолома. Всего от начала года на экспорт поставлено 240 тыс.тонн лома против 1,1 млн тонн за 10 месяцев 2015 года.

Прогноз на декабрь 2016 года

Прогнозируемое производство основных видов металлопродукции на декабрь 2016 года:

-чугуна – порядка 2,0 млн тонн;

-стали – 2,1 млн тонн;

-проката – 1,8 млн тонн.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи