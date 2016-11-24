За счет чего увеличилось потребление металлопроката на юге Украины

В УГМК пояснили за счет чего выросло потребление металлопроката на юге Украины в 2016 году по сравнению с 2013 годом.

Напомним, что конце октября во время конференции «Рынки сортового проката СНГ» генеральный директор АО УГМК Валентин Собчук сообщил, что только в одном регионе Украины потребление металлопроката в 2016 году увеличилось по сравнению с 2013 годом.

Положительная динамика потребления металлопроката наблюдалась только в южном регионе (Одесская, Николаевская и Херсонская области). Объем потребления увеличился на 12%.

Тогда коллеги-журналисты предположили, что это связано с развитием портовой инфраструктуры. Сейчас же в УГМК уточнили, что наибольший прирост достигнут потребителями агропромышленного комплекса — рост в 5,7 раза. Вероятнее всего, это и есть строительство терминалов и зернохранилищ портах, а также в других регионах южных областей. В 4 раза увеличился спрос в машиностроении юга, в 3 раза — в метизной промышленности и на 71% — в строительстве. К сожалению абсолютные значения металлопотребления не указаны.

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