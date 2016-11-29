«Викант» открывает металлобазу в Ивано-Франковске

Сегодня металлоторговая компания «Викант» официально открывает металлобазу в Ивано-Франковске. Об этом говорится в сообщении ООО «Компания «Викант».

Как удалось выяснить readmetal.com общая площадь новой площадки — 1500 кв.м. Вся продукция хранится на крытом складе. Имеется один кран. На новой металлобазе после открытия обеспечат наличие более 1000 тонн металлопроката.

Основная продукция: арматура, профильная труба, квадрат, полоса, уголок и круг.

Напомним, что осенью в группе компаний «Викант» произошла реорганизация бизнеса, в результате которой создана новая управляющая компания ООО «Фирма «Викант», которому подчинены все 17 металлоторговых площадок сети.

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