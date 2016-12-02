10 тезисов о рынке металлочерепицы от Томаша Политовски — директора «Прушиньски» в Украине

Директор компании «Прушинськи» в Украине Томаш Политовски в интервью порталу УЦСС подвел итоги работы компании за 1,5 года и очертил перспективы. Readmetal выбрал 10 основных тезисов об украинском рынке кровельных и фасадных материалов из металла с покрытиями. А также роли компании на нем.

Напомним, что Томаш Политовски возглавил компанию в 2015 году.

1. О причинах смены менеджмента. Украина переживала в 2014 году сложный период. Стремительное падение украинской экономики, безусловно, повлекло за собой снижение активности на строительном рынке, емкость которого в сегменте производства и потребления металлопроката сократилась ориентировочно на 24%. В условиях кризиса стратегия должна быть изменена, поэтому было принято решение о структурных изменениях в компании.

2. О целях и результатах. Были поставлены цели:

— Сохранить объемы производства продукции;

— Оптимизировать затраты компании;

— Снизить риск курсовых разниц;

— Оценить потенциал рынка Украины и подготовить компанию к дальнейшему развитию после преодоления кризиса в стране.

В течение полутора лет удалось увеличить производство на 10%, а финансовые результаты превысили даже наши прогнозы.

3. Об изменениях в стратегии. «Моей приоритетной задачей было узнать специфику компании, способ дистрибуции продукции, а также провести переговоры с нашими партнерами. В результате я пришел к выводу – нет смысла менять то, что хорошо работает. Поэтому ни продукция, ни стратегия, ни процесс продаж не были подвергнуты существенным изменениям», — говорит Томаш Политовски. Но была расширена продуктовая линейка в кровельном сегменте — в августе 2016 года начали производство нового вида металлочерепицы Arad на заводе в Украине. Другие изменения будут анонсироваться по мере появления.

4. О каналах дистрибуции. Реализация происходит через 2 канала сбыта: дистрибуторскую сеть и продажи в проектном строительстве. Во время кризиса диверсификация каналов сбыта позволяет сохранять объемы производства. Разные каналы потребляют разные виды продукции и оба для нас представляют одинаковую важность.

5. Об импорте. Основную часть продукции мы производим в Украине. Из Польши импортируем только ту, которая пользуется меньшим спросом. Если количество запросов на нее будет расти, будем рассматривать возможность производства в Украине. В этом году в Польше открыт нового завода для производства сэндвич-панелей с наполнением PUR/PIR, которые могут быть предложены украинскому потребителю.

6. Об борьбе с недобросовестной конкуренцией. Акцентируем внимание на собственной компании: на выполнении обязательств перед клиентами, на предоставлении им самого лучшего сервиса и качественного продукта. Случаи подделки, к сожалению, происходят достаточно часто. Но любой заказ клиента, который отгружается с нашего завода, получает свой уникальный идентификационный номер, информация о котором у нас сохраняется.

7. О роли клиента. Прежде нужно ориентироваться на потребности клиента, а не тратить время на попытки продать свою продукцию, которая не всегда может соответствовать интересам покупательской аудитории.

8. О работе в эпоху интернета. В настоящее время, когда интернет стал полноценным средством массовой информации, становится очевидно, что создание сайта – необходимая часть бизнеса. Цель обновления сайта – повышение узнаваемости бренда, создание более современного имиджа компании в интернете. Также это один из видов обратной связи с клиентами.

9. Роль бренда. Специфика отрасли характеризуется низким барьером для входа новых игроков на рынок и, соответственно, более высоким уровнем конкуренции, делает узнаваемость бренда одним из самых важных факторов.

10. Прогноз на 2017 год. Перспективы рынка, по нашему мнению, очень радужные, так как есть уверенность, что тенденция роста потребления в строительном секторе этого года сохранится и на следующий, а спрос на продукцию будет только возрастать.

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