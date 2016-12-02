Рейтинг страниц о металлургии в Facebook на 2 декабря 2016 года

Продолжаем отслеживать работу с соцсетями тех, кто имеет отношение к металлургии и металлорынку. третья итерация рейтинга — по состоянию на 1 ноября 2016 года.

С предыдущей частью можно ознакомиться по ссылке >>>

В этот раз все странички прибавили в количестве подписчиков. Кроме того, рейтинг пополнился страницей металлотрейдера «АВ Металл Групп».

«Журнал Металл» хоть и получил 34 новых лайка, но выпал из десятки лидеров, из-за стремительного прорыва компании «Сталекс». Кроме того, «Метинвест» получил за месяц более 1100 лайков и стремительно догоняет сайт «Минпром».

Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 2 декабря 2016 года

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