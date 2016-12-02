Рейтинг страниц о металлургии в Facebook на 2 декабря 2016 года

Опубликовано автор Admin

Продолжаем отслеживать работу с соцсетями тех, кто имеет отношение к металлургии и металлорынку. третья итерация рейтинга — по состоянию на 1 ноября 2016 года.

Рейтинг страниц в facebook


С предыдущей частью можно ознакомиться по ссылке >>>

В этот раз все странички прибавили в количестве подписчиков. Кроме того, рейтинг пополнился страницей металлотрейдера «АВ Металл Групп».

«Журнал Металл» хоть и получил 34 новых лайка, но выпал из десятки лидеров, из-за стремительного прорыва компании «Сталекс». Кроме того, «Метинвест» получил за месяц более 1100 лайков и стремительно догоняет сайт «Минпром».

Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 2 декабря 2016 года

 стало было Страница/ компания лайков стало лайков было изменение
1 1 ИА Минпром 6732 6560 172
2 2 Метинвест 5875 4752 1123
3 3 Запорожсталь 4777 4366 411
4 4 АрселорМиттал Кривой Рог 917 884 33
5 5 Интерпайп 848 823 25
6 6 УЦСС 841 819 22
7 7 Метинвест-СМЦ 750 727 23
8 12 Сталекс 704 277 427
9 8 Прушиньски 497 493 4
10 9 Руукки Украина 482 479 3
11 10 Журнал Металл 405 371 34
12 11 УГМК 361 342 19
13 13 Викант 312 265 47
14 14 Такт металл 225 218 7
15 14 Арсенал-Центр 221 220 1
16 15 Металл Холдинг 156 138 18
17 16 Укрпромвнешэкспертиза 143 137 6
18 21 АВ Металл Групп 112 - -
19 19 Укрметаллургпром 105 86 19
20 18 Евраз Украина 98 89 9
21 20 ТД СпецСтальТрейд 81 76 5

Донбасс и Приазовье
Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи

Комментарии закрыты.