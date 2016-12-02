Рейтинг страниц о металлургии в Facebook на 2 декабря 2016 года

Продолжаем отслеживать работу с соцсетями тех, кто имеет отношение к металлургии и металлорынку. третья итерация рейтинга — по состоянию на 1 ноября 2016 года.
С предыдущей частью можно ознакомиться по ссылке >>>
В этот раз все странички прибавили в количестве подписчиков. Кроме того, рейтинг пополнился страницей металлотрейдера «АВ Металл Групп».
«Журнал Металл» хоть и получил 34 новых лайка, но выпал из десятки лидеров, из-за стремительного прорыва компании «Сталекс». Кроме того, «Метинвест» получил за месяц более 1100 лайков и стремительно догоняет сайт «Минпром».
Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.
Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 2 декабря 2016 года
|стало
|было
|Страница/ компания
|лайков стало
|лайков было
|изменение
|1
|1
|ИА Минпром
|6732
|6560
|172
|2
|2
|Метинвест
|5875
|4752
|1123
|3
|3
|Запорожсталь
|4777
|4366
|411
|4
|4
|АрселорМиттал Кривой Рог
|917
|884
|33
|5
|5
|Интерпайп
|848
|823
|25
|6
|6
|УЦСС
|841
|819
|22
|7
|7
|Метинвест-СМЦ
|750
|727
|23
|8
|12
|Сталекс
|704
|277
|427
|9
|8
|Прушиньски
|497
|493
|4
|10
|9
|Руукки Украина
|482
|479
|3
|11
|10
|Журнал Металл
|405
|371
|34
|12
|11
|УГМК
|361
|342
|19
|13
|13
|Викант
|312
|265
|47
|14
|14
|Такт металл
|225
|218
|7
|15
|14
|Арсенал-Центр
|221
|220
|1
|16
|15
|Металл Холдинг
|156
|138
|18
|17
|16
|Укрпромвнешэкспертиза
|143
|137
|6
|18
|21
|АВ Металл Групп
|112
|-
|-
|19
|19
|Укрметаллургпром
|105
|86
|19
|20
|18
|Евраз Украина
|98
|89
|9
|21
|20
|ТД СпецСтальТрейд
|81
|76
|5
Донбасс и Приазовье
Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи