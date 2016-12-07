Зачем украинской компании ехать в Москву на «Металл-Экспо»

В первой декаде ноября 2017 года в Москве состоялась международная промышленная выставка «Металл-Экспо». В этом году приняли участие и представили свои экспозиции более 530 компаний и 32 стран мира. Выставку посетили около 27 тыс. человек. Интересно, что из Украины в Москву поехали не только крупные производители типа «Метинвеста», но и локальные металлоторговые компании. Директор по продажам и маркетингу ООО «Такт» Игорь Удовиченко в интервью пресс-службе пояснил зачем руководители сервисного металлоцентра из Днепра ездили на «Металл-Экспо». Readmetal.com традиционно отобрал главные тезисы.

«Для многих металлургических предприятий участие в международных выставках носит имиджевый характер. Для компании «ТАКТ» участие и посещение выставок и конференций это, прежде всего, часть стратегического маркетингового плана. В целом, наши задачи на «Металл-Экспо» можно было разделить на два основных направления – это развитие закупок и развитие продаж», — рассказал Удовиченко.

В рамках выставки представители блока закупок, Владимир Олейник, коммерческий директор компании, и Ольга Мисюра, руководитель службы закупок металлопроката, провели ряд встреч с представителями металлургических предприятий. Это ведущие поставщики металлопроката рынков СНГ, Европы, Азии, такими как: Евраз, Северсталь, ОМК, Металлоинвест, SIJ Group, Voestalpine, SSAB и др.

В 2016 году мы диверсифицировали географию закупок, и у нас появились поставщики из Словении, Польши, Индии, Китая, Турции, Италии. Но при этом важную роль и весомую часть составляли поставки из России и Белоруссии.

В части продаж, этот блок мы представляли с директором по развитию Ярославом Савкой, провели встречи с потребителями нашей продукции на традиционных для нашего предприятия рынках СНГ: Белоруссии, Грузии, Молдавии. В наших планах в 2017 году нарастить объемы продаж в эти регионы калиброванного проката и прутков со специальной отделкой поверхности, производителем которых является наше предприятие.

Частью стратегического плана компании является запуск во втором квартале 2017 года шлифовально-полировальной линии, которая позволит производить прокат с квалитетом точности h9, что откроет нам возможность выхода на Европейские рынки. В рамках этого проекта, были проведены встречи с представителями компаний из Скандинавии, Западной и Восточной Европы, которые проявили интерес к этому продукту и готовы к получению опытных образцов.

В ближайшие два года наша компания выпустит новый продукт для рынка гидравлики – хромированные штоки. На сегодняшний день мы прошли 2/3 пути – освоили производство заготовки штока на бесцентрово-токарном оборудовании и сейчас реализуем этап установки шлифовально-полировальной линии. Сегодня ведутся переговоры с немецкой компанией Loeser GMBH о поставках линии хромирования.

На территории стран СНГ наша компания будет первой, кто освоит производство данной продукции. Запуск этого проекта позволит производителям цилиндров получить хромированный шток европейского качества.

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