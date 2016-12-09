Кто такие «Вартис» — новый сетевой металлоторговец?

В конце октября 2016 года один из крупнейших металлоторговцев Украины Группа «Викант» заявила о создании новой управляющей компании. Именно ей подчинили все филиалы, которые ранее управлялись разными юридическими лицами в Кривом Роге и Киеве.

Однако это была лишь часть информации об изменениях в Группе.

Некоторое время после появления упомянутой новости, на домене ООО «Торговый дом «Викант» открывался сайт некоего ООО «Вартис». Спустя несколько дней была настроена переадресация на сайт ООО «Фирма «Викант».

Из общения с металлоторговцами выяснилось, что собственники Группы компаний «Викант» после долгих лет совместной работы решили разделить бизнес. Владелец «Вартис» — Сергей Василенко. У обновленного «Виканта» — братья Мороз.

Мы отправляли запросы в «Викант», «Вартис» и даже в «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР, обе компании являются его дистрибьюторами), но никто не дал официального комментария о причинах и последствиях такого бизнес-решения. Только сегодня во время пресс-конференции генеральный директор АМКР Парамжит Калон прокомментировал, что это внутренние дела трейдеров, что меткомбинат продолжает отгружать продукцию «Виканту», но о «Вартисе» он слышит впервые.

Мы решили собрать информацию о новом металлотрейдере. Тем более, что уже заработал его сайт. Итак, основные факты:

— компания заявляет, что на рынке металлопроката с 1997 года;

— «Вартис» настаивает, что является официальным дистрибьютором ArcelorMittal;

— сеть металлобаз работает в Вишневом (Киевская обл.), Луцке, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе и Харькове;

— компания приглашает к партнерству региональных металлоторговоцев. Известно, что несколько небольших металлобаз в Киевской области уже сменили вывеску на «Вартис».

Один из топ-менеджеров крупной металлоторговой компании на вопрос о перспективах работы нового металлотрейдера на рынке Украины ответил: «Посыл значительный… если удача не подведет».

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи