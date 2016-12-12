Кто будет руководить УГМК в 2017 году

Акционеры ЧАО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) в конце прошлой недели утвердили генерального директора компании.

«08 декабря 2016 года состоялось внеочередное собрание акционеров АО «УГМК» На собрании акционеры подвели пердварительные итоги 2016 года, а также утвердили ключевые направления деятельности компании на ближайший год. «Также акционеры приняли решение продлить полномочия Валентина Владимировича Собчука на должности генерального директора компании на период до 31 декабря 2017 года», — говорится в сообщении компании.

Напомним, что Валентин Собчук возглавил УГМК 11 декабря 2015 года. Он сменил Младена Пейковича, который занимал пост Генерального директора с марта 2010 г.

Валентин Собчук пришел в УГМК в 2012 г. на позицию руководителя департамента информационных технологий. До прихода в УГМК возглавлял компанию ООО «Торговая группа «Захидсталь». Получил образование в Волынском государственном университете имени Леси Украинки и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата физико-математических наук.

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