Сколько металлопроката потребят в Украине в 2017 год — прогноз «Метинвеста»

По итогам 2016 года видимое потребление металлопроката в Украине увеличится на 26%. В 2017 году темпы роста сократятся до 7%.

«Прогноз у нас консервативный — 7% в общем по рынку», — заявил во время V Национальной конференции участников рынка стального строительства генеральный директор ООО «Метинвест-СМЦ» Дмитрий Липпа.

По оценкам компании, в 2017 году потребление составит 4,415 млн тонн. В 2016 году этот показатель ожидается на уровне 4,122 млн тонн. Основным драйвером роста в текущем году был строительный сегмент. В 2015 году в Украине потребили 3,269 млн тонн металлопроката.

Липпа считает, что в следующем году рост будет зафиксирован во всех сегментах металлоторгового рынка. В презентации топ-менеджера сказано, что в 2017 году видимое потребление сортового проката в Украине увеличится на 4% до 1,562 млн тонн, фасонного проката — на 17% до 262 тыс. тонн, металлопродукции промышленного сортамента — на 3% до 277 тыс. тонн. В сегменте плоского проката также будет рост: потребление плоского проката без покрытия вырастет на 10% до 1,738 млн тонн, плоского проката с покрытием — на 6% до 575 тыс. тонн.

В 2016 году видимое потребление сортового проката в Украине увеличилось на 32% до 1,509 млн тонн, фасонного проката — на 20% до 224 тыс. тонн, металлопродукции промышленного сортамента — на 15% до 268 тыс. тонн. В сегменте плоского проката поставки плоского проката без покрытия выросли на 24% до 1,586 млн тонн, плоского проката с покрытием — на 20% до 534 тыс. тонн.

Ранее ассоциация worldsteel спрогнозировала прирост потребления металлопроката в Украине в 2017 году на 6% до 4,6 млн тонн.

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