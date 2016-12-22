Производство ЖРС, чугуна и стали в Украине за 11 месяцев 2016 года — Укрметаллургпром

Производство основных видов металлопродукции в ноябре 2016 года составило:

— чугуна — 1,9 млн тонн (ср.сут. пр-во – 63,6 тыс. тонн; +1,1 тыс. тонн/сут. или +2% к октябрю);

— стали – 1,9 млн тонн (64,8 тыс. тонн, +0,1 тыс. тонн/сут. или 100%);

— проката – 1,8 млн тонн (59,8 тыс. тонн, +4,8 тыс. тонн/сут. или +9%).

Низкий уровень производства на протяжении последних четырех месяцев связан с перебоями в поставках железорудного сырья и кокса, а также с проведением капитальных ремонтов основных агрегатов на ряде предприятий.

Текущий среднесуточный объем производства металлопродукции (за 12 суток декабря) находится на уровне ноябрьских показателей.

По состоянию на 13декабря 2016 года в работе находятся 23 из 27 действующих доменных печей (85%), 17 конвертеров из 21-го (81%), 7 мартеновских печей из 9-ти (78%) и 5 электропечей из 16-ти (31%).

Кроме того, 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Производство за 11 месяцев 2016 года составило:

— чугуна – 21,6 млн тонн (109% к аналогичному периоду 2015 года);

— стали – 22,2 млн тонн (106%); — проката – 19,6 млн тонн (107%).

Железорудное сырье

Объем поставок украинского железорудного сырья в ноябре составил 2,4 млн тонн (-100 тыс. тонн к октябрю), а за 11 месяцев – 26,3 млн тонн (+2,5 млн тонн или +11% к аналогичному периоду 2015 года).

Объем импортных поставок железорудного сырья (из России) в ноябре увеличился по сравнению с октябрем на 50 тыс. тонн и составил 90 тыс. тонн.

За 11 месяцев импорт ЖРС составил 1,4 млн тонн (-255 тыс. тонн или -15% к аналогичному периоду 2015 года).

Экспорт ЖРС в ноябре составил 2,8 млн тонн, а за 11 месяцев – 34,6 млн тонн (83% от объема экспорта за 11 месяцев 2015 года).

Угли

Поступление украинских углей на коксохимические предприятия в ноябре составило 450 тыс. тонн (-20 тыс. тонн к октябрю), а за 11 месяцев – 5,4 млн тонн (на уровне 11 месяцев 2015 года).

Объем импортных поставок углей для коксования в ноябре составил 880 тыс. тонн (-40 тыс. тонн к октябрю), а за 11 месяцев – 10,7 млн тонн (+1,5 млн тонн или +17% к объему импорта за 11 мес.2015г.).

Всего в ноябре украинские КХЗ получили 1,3 млн тонн углей для коксования (-60 тыс. тонн к октябрю), а за 11 месяцев – 16,1 млн тонн (+1,5 млн тонн или +11% к аналогичному периоду 2015 года).

При этом доля импортных углей в общем объеме составила 66% (за 11 месяцев 2015 года – составляла 63%).

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение ноября уменьшились на 50 тыс. тонн и по состоянию на 01.12.16. составили порядка 350 тыс. тонн.

Кокс

Объем поставок металлургам украинского кокса в ноябре составил 830 тыс. тонн (-40 тыс. тонн к октябрю).

За 11 месяцев поставлено 9,9 млн тонн украинского кокса (+1,1 млн тонн или +12% к аналогичному периоду 2015 года).

По импорту в ноябре завезено 110 тыс. тонн (-15 тыс. тонн к октябрю), а за 11 месяцев – 1,1 млн тонн (-100 тыс. тонн или -9% к 11 месяцам 2015г.).

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия за 11 месяцев составило 11 млн тонн (+960 тыс. тонн или +10% к объему поставок в аналогичном периоде 2015 года).

Металлолом

В ноябре металлургическим предприятиям было поставлено 270 тыс. тонн металлолома (-50 тыс. тонн к октябрю), что составило 82% от расчетной потребности метпредприятий.

За 11 месяцев металлургам было поставлено 2,9 млн тонн лома (83% от потребности предприятий и 102% от объема поставок за 11 месяцев 2015 года).

Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение ноября уменьшились на 5 тыс. тонн и по состоянию на 01.12.16. составили порядка 155 тыс. тонн.

На экспорт в ноябре было поставлено 12 тыс. тонн металлолома. Всего от начала года на экспорт поставлено 252 тыс. тонн лома против 1,2 млн тонн за 11 месяцев 2015 года.

Природный газ и электроэнергия

Объем потребленного металлургами природного газа в ноябре увеличился по сравнению с октябрем на 10 млн.куб.м и составил 156 млн.куб.м. Среднесуточное потребление природного газа в ноябре составило 5,2 млн.куб.м.

Всего за 11 месяцев металлурги потребили 1,55 млрд.куб.м природного газа, что составило 84% от объема потребления в аналогичном периоде 2015 года. Среднесуточное потребление составило 4,6 млн.куб.м против 5,5 млн.куб.м за 11 месяцев 2015 года.

Потребление электроэнергии за 11 месяцев составило 11,7 млрд.кВт•ч (104% к потреблению в аналогичном периоде 2015г.).

Прогноз на 2016 год

По итогам 2016 года ожидается производство основных видов продукции в следующих объемах:

-чугуна – 23,6 млн тонн (108% от объема производства в 2015 году);

-стали – 24,2 млн тонн (106%);

-проката – 21,4 млн тонн (106%).

Прогноз на январь 2017 года

Прогнозируемое производство основных видов металлопродукции на январь 2017 года:

-чугуна – порядка 2,0 млн тонн;

-стали – 2,0 млн тонн;

-проката – 1,8 млн тонн.

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