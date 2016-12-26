Набсовет продлил полномочия гендира «Трубостали»

Наблюдательный совет ЧАО «Трубный завод «Трубосталь» (Коростень, Житомирская обл.) пролонгировал полномочия действующего генерального директора предприятия Владимира Спарыняка до конца 2017 года. Предприятие входит в сферу влияния металлотрейдеров, близких к «Запорожстали».

Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации НКЦБФР в конце прошлой недели, кадровый вопрос рассмотрен на заседании набсовета 22 декабря текущего года. Полномочия Спарыняка пролонгированы с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно.

Ранее сообщалось, что Владимир Спарыняк был назначен гендиректором с 14 июня по 31 декабря 2016 года включительно. Ранее занимал должности начальника отдела продаж в сфере национальных трейдеров службы продаж ООО «Метинвест СМЦ», директора филиала ООО «Метинвест СМЦ — Западная Украина», директора базы во Львове ООО «Метинвест СМЦ», директора базы в Николаеве ООО «Метинвест СМЦ».

Кроме того, приказом гендиректора от 22 декабря текущего года с должности главного бухгалтера предприятия уволен Владимир Ткаченко, по состоянию на 22 декабря эта должность оставалась вакантной.

В 2015 «Трубосталь» произвел 38,954 тыс. тонн труб.

ЧАО «Трубосталь» создано в 2001 году, основная специализация – производство стальных труб.

По данным на конец 2015 года, в собственности ООО «МД Групп Днепропетровск» находился 41,3177%-ный пакет акций «Трубостали», ООО «МД Истейт» — 23,7145%, ООО «Мидланд кэпитал менеджмет» – 12,732%, ООО «Дивата групп» – 12,5962%.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи