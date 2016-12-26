Экологи сертифицировали украинскую арматуру

В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) прошел сертификационный аудит соответствия одного из видов арматурного проката экологическим критериям. Корпоративная газета АМКР «Металлург» сообщает, что по итогам проверки получен соответствующий сертификат.

Аудит предприятия проводили специалисты Всеукраинской общественной организации «Живая планета», которые проверяли соответствие арматурного проката, изготовленного по стандарту BS 4449:2005, экологическим критериям согласно стандарту ДСТУ ISO 14024. Аудиторы побывали в конвертерном цехе и сортопрокатном цехе №2. «Они ознакомились с условиями выплавки стали для производства проката и получения прокатной продукции непосредственно на производственных площадках», — отмечается в материале. Изучались такие моменты, как обращение с отходами, рациональное использование энергии и энергоресурсов, проведение экологической модернизации производства, уменьшение воздействия на атмосферу и др.

После обработки данных, полученных в ходе аудита, вынесено решение о предоставлении предприятию права использовать знак экологической маркировки на упаковке или этикетках при поставках длинномерного арматурного проката, а также на документации, рекламных материалах и т.д.

«Наличие сертификата соответствия длинномерного арматурного проката экологическим критериям согласно стандарту ДСТУ ISO 14024 — это повышение конкурентоспособности, особенно на рынках развитых стран, где люди уже давно осознают ответственность за будущее планеты, и многие из них просто не купят продукцию, если она произведена с нарушениями экологических норм», — цитируется Григорий Шматков, представитель ВОО «Живая планета».

Отмечается, что украинский знак экологической маркировки признается 27 сертификационными системами в 60 странах мира, в том числе странах Европы, США, Канаде, Японии.

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