«Азовсталь» намерена вытеснить российские крановые рельсы с рынка Украины

ЧАО “Азовсталь” (Мариуполь) освоило производство крановых рельсов КР80. «С выпуском нового продукта предприятие завершает формировать линейку самых востребованных в промышленности крановых рельсов», — говорится в сообщении пресс-службы группы «Метинвест», в состав которой входит меткомбинат.

Продукция соответствует стандартам ДСТУ 2484 и ГОСТ 4121 и применяется для строительства путей мостовых кранов с высокой грузоподъемностью. Среди потребителей крановых рельсов – морские порты, промышленные предприятия, строительные компании.

«Первые 100 тонн нового профиля поставлены на внутренний рынок и в страны СНГ. Ожидаемый объем реализации крановых рельсов КР80 оценивается примерно в 1 тыс. тонн в год». — отмечают в пресс-службе.

Меткомбинат ранее наладил производство крановых рельсов КР70, КР100 и КР120. При этом крупнейшими потребителями рельсов КР80 и КР100 на внутреннем рынке являются предприятия группы «Метинвест». С выпуском нового типоразмера КР80 продукция “Азовстали” представлена во всех самых емких сегментах рынка крановых рельсов в СНГ. «Это позволит наполнить внутренний рынок продукцией отечественного производителя и отказаться от российского импорта», — акцентируют в компании.

«Метинвест» планирует ежегодно реализовывать 5-6 тыс. тонн крановых рельсов всех выпускаемых видов.

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