«АрселорМиттал Кривой Рог» начал производство новой катанки для «Стальканата»

В ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) на машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) освоило выпуск высокоуглеродистой стали марки 85 для производства катанки с содержанием углерода 0,82-0,89 на МПС-250/150-6 согласно опытному заказу (110 тонн). В сообщении АМКР уточняется, что заказчик — крупнейший потребитель высокоуглеродистой катанки и ключевой покупатель катанки предприятия ЧАО «Стальканат» (Одесса).

В пресс-службе предприятия поясняют, что такая катанка нужна для проведения пусконаладочных работ нового комплекса оборудования ЧАО «Стальканат», предназначенного для производства арматурных прядей. «Новый комплекс наших партнеров включает в себя волочильный стан, канатную машину и современный лабораторный комплекс. Новая катанка нашего предприятия соответствует ДСТУ 3683-98 (с обширным перечнем дополнительных требований). Она успешно прошла испытания и получила хорошие отзывы от потребителя», — отмечают в АМКР.

Проектная мощность комплекса на первом этапе составит 800 тонн прядей в месяц с увеличением в ближайшие полтора года до 1600 тонн прядей в месяц.

«Разработка и продвижение на рынок новой продукции — это всегда для ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» трудоемкий, кропотливый, но важный и интересный процесс. В него вовлекаются практически все службы предприятия, задача которых тщательно и со всей ответственностью подойти к решению поставленной задачи на всех этапах процесса, от разработки внедрения технологий до реализации продукции конечному потребителю. Хорошие отзывы о нашей продукции от наших клиентов — это лучшая награда за такой труд, ведь наша цель — индивидуальный и очень внимательный подход к каждому клиенту и к каждому заказу», — цитируется в сообщении заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту Анастасия Татарульева.

Генеральный директор «Стальканата» Сергей Лавриненко отмечает, что данная катанка разрабатывалась и осваивалась исключительно под заказ его завода. «Учитывая, что ее производство является новым как для Одесского завода, так и для ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», коллектив вашего предприятия оперативно и с большой ответственностью подошел к изготовлению катанки малыми партиями. Переработка первых 10 тонн катанки уже показала хороший результат», — говорит Лавриненко.

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