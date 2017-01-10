7 тенденций и прогнозов украинского рынка металлоконструкций на 2017 год

Хоть уже наступил 2017 год, но давайте вспомним окончание 2016-го. А именно мнения и прогнозы по рынку металлоконстуркций от основных участников этого сегмента металлорынка, которые были озвучены во время конференции УЦСС.

1. Директор по развитию УЦСС Татьяна Колчанова: «По результатам 2016 года ожидается рост строительного рынка Украины на 25% в гривневом выражении по отношению к 2015 году. В среднесрочной перспективе мы ожидаем дальнейшее восстановление строительного рынка при условии вхождения всей экономики Украины в устойчивую фазу развития. При этом ключевыми заказчиками строительства из металлоконструкций останутся торговля и сельское хозяйство».

2. Генеральный директор группы компаний «Основа» Юрий Карпенко отметил: «В следующем году мы предполагаем рост заказов на металлоконструкции, особенно в сегменте инфраструктурных объектов, на которые в последнее время увеличилось количество запросов. Например, в сегменте малых сухопутных мостов на 2017 год уже сегодня можно прогнозировать почти пятикратное увеличение спроса».

3. Владимир Носов, генеральный директор «Укрстальконструкция»: «Наши ожидания относительно определенной стабилизации в отрасли и роста потребления металлоконструкций на этот год во многом оправдались. К сожалению, в 2016 году объем рынка зданий для потребностей украинских аграриев не показал ожидаемого роста. В сегменте ТРЦ наблюдается определенное затишье, связанное, в первую очередь, с тем, что только в Киеве приостановлено строительство пяти крупных торговых центров и пока их строительство не завершится ожидать новых заказов в этом сегменте не стоит. По результатам 2016 года более половины строительных металлоконструкций украинские производители поставили в Польшу. Несмотря на то, что объемы экспорта сегодня небольшие, мы ожидаем порядка 5000 тонн металлоконструкций по результатам 2016 года и видим устойчивый тренд и хорошие перспективы для роста экспорта металлоконструкций строительного назначения из Украины».

4. Генеральный директор «ЦКС» Михаил Штомпель: «Одной из тенденций 2016 года стало увеличение заказчиков, желающих получить металлоконструкции с высококачественной антикоррозионной защитой. «Получая готовые конструкции, в первую очередь заказчики, особенно европейские, обращают внимание на упаковку и качество покрытия. В этом контексте отечественным производителям стоит инвестировать, в том числе, в направление подготовки поверхностей, использование дробеструйной очистки, высококачественного оборудования по нанесению лакокрасочного покрытия и упаковки».

5. Генеральный директор «Житомирского завода ограждающих конструкций» Сергей Зубко: «Наиболее перспективным путем развития компании видит расширение сервиса для существующих заказчиков. Дополнительные услуги, такие как поставка в комплексе с каркасом ограждающих конструкций или строительство «под ключ» позволяют компании получить большую прибыль. По результатам 2016 года мы ожидаем небольшой рост объемов потребления металлоконструкций строительной отраслью Украины. А в 2017году, по нашим прогнозам, рынок покажет уже более стабильное увеличение объемов. Стоит отметить, что в 2016 году импорт металлоконструкций в Украину вырос в 2 раза. В этом контексте очень важно, чтоб украинские производители были готовы к качественному удовлетворению спроса, иначе это сделают зарубежные компании».

6. Андрей Озейчук, директор «Раута Групп»: «Интересными с точки зрения прибыльности могут стать новые виды продукции. Например, одна из польских компаний имеет небольшое производство металлоконструкций, около 200-300 тонн в месяц, при этом данное предприятие служит «тренировочной базой» для высококвалифицированных сварщиков, которые затем переходят на другое производство — изготовление ковшей для экскаваторов. Эта же компания производит около 1000 тонн ковшей в месяц и продает их на глобальном мировом рынке. Одна тонна таких изделий стоит порядка €10000».

7. Вице-президент «Сталекс» Евгений Козлов: «К сожалению, сегодня на этом рынке (изделий из тонколистовой стали с покрытием — ред.) не сформированы критерии качества, вследствие чего наблюдается большое количество низкокачественной продукции. Одним из методов борьбы с недобросовестными производителями может стать механизм информирования конечных потребителей о правилах выбора и стандартах качества продукции».

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