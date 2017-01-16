Кто поставлял металлопрокат Укрзализныце в 3-4 кварталах 2016 года

И о поставках металлопродукции в адрес ПАО «Укрзализныця». В отличие от второго квартала 2016 года, в третьем и четвертом металлургам практически нечем похвастаться. По данным портала «Центр транспортных стратегий», их уверенно опередили нефтяники и вагоностроители.

В третьем квартале 2016 года единственное предприятие, попавшее в топ-список — ООО «Метинвест-СМЦ», которое заключило контракты на поставку металлопродукции общей стоимостью 11,8 млн грн.

А вот в четвертом квартале, аж два поставщика прорвались в лидеры, которые расположились на 4 и 5 местах рейтинга.

4. Украинская транспортная машиностроительная компания (УТМК) заключила контракты на 148,41 млн грн.

В октябре – декабре ей удалось победить в торгах по нескольким тендерам, которые проводились шестью филиалами УЗ. Ключевую роль сыграли заказы трех вагоноремонтных заводов – Панютинского, Дарницкого и Стрыйского. В основном, компания поставит филиалам УЗ продукцию металлургии (толстолистовую сталь, уголки и пр.) или запчасти к вагонам (корпуса буксы, вагонные оси).

УТМК была основана в июле 2014 года. Ее владельцем является британская компания «РИВЕРБЕРГ ВЕНЧЕРЗ», а конечным бенефициаром – гражданин Латвии Павел Губскис, который является собственником еще ряда фирм в Украине и Чехии. По данным издания «Наші гроші», «РИВЕРБЕРГ ВЕНЧЕРЗ» через долгую цепочку оффшорных компаний связана с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича.

5. «Интерпайп-Украина» получит 60,79 млн грн.

На этот раз компания победила в нескольких тендерах на поставку продукции для подвижного состава (вагонов, локомотивов, пригородных поездов). Ключевую роль сыграли торги на 3340 бандажей на сумму 42 млн грн.

А вот абсолютными лидерами в октябре-декабре стали вагоностроители, которые поставят УЗ несколько сотен полувагонов. А ведь это тот же металлопрокат и ж/д колеса в сборе и с добавленной стоимостью =)

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