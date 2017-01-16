Какой новый металлопрокат освоили предприятия «Метинвеста» в 2016 году

Группа «Метинвест» подсчитала сколько новых видов продукции освоили ее предприятия в 2016 году — 49 единиц.

«Наибольшее количество новинок (18 наименований) пришлось на сегмент толстолистового проката, в сегменте рулонной продукции освоено 16 видов изделий. Также в 2016 году налажено производство 15 новых типоразмеров сортового и фасонного проката», — отмечается в сообщении пресс-службы «Метинвеста».

Основным потребителем металлопродукции в 2016 году оставался строительный сектор. Для него предприятия «Метинвеста» изготовили новые марки оцинкованного проката (S220GD, S250GD, DX52D, ASTM A653). Также были выведены на рынок горячекатаный рулонный прокат толщиной 1,2-1,5 мм, толстолистовой прокат с повышенной стойкостью к атмосферной коррозии, новые типоразмеры углового и арматурного проката и другие изделия.

Для нужд украинских производителей металлоконструкций организовано производство горячекатаного толстолистового, рулонного и углового проката, а также профильных труб с двойной сертификацией по ДСТУ и Евронормам. «Это позволяет потребителям использовать данную продукцию при изготовлении металлоконструкций как для локальных проектов, так и для выполнения экспортных заказов», — отмечают в «Метинвесте».

Также сообщается, что машиностроительной отрасли расширена продуктовая линейка высокопрочного термомеханически упрочненного толстолистового и рулонного проката, проката для изготовления котлов и сосудов под давлением (в том числе с одновременной сертификацией по нескольким стандартам), толстого листа и рулонов для закалки и отпуска по евростандарту (для изготовления высокопрочных элементов техники).

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