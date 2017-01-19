УГМК сменит локацию СМЦ в трех городах Украины

Readmetal.com выяснил в каких городах Украины сетевой металлотрейдер АО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) в ближайшее время сменит локацию своих супермаркетов металла.

На прошлой неделе на странице компании в социальной сети facebook появилась новость о том, что супермаркет металла УГМК в городе Сумы с недавних пор работает по новому адресу. Как оказалось, в ближайшее время подобные изменения произойдут еще в двух городах.

«Географически новая площадка в Сумах стала еще более удобной для розничного и оптового клиента, чему способствует его локация», — говорилось в сообщении компании. Также уточнялось, что этому способствует, что она находится в активном промышленном районе, рядом с ведущими предприятиями региона. Площадка способна в полной мере удовлетворить потребность каждого из них в качественном металлопрокате.

На площадке в наличии широкий ассортимент металлопроката с неснижаемым товарным запасом около 500 тонн, который размещен на территории открытого склада площадью около 2 тыс. кв.м. «Здесь клиент найдет абсолютно все, что касается металлопроката, а в ближайшей перспективе и товары, которые связаны с дальнейшей его обработкой», — анонсируют в УГМК.

Однако Сумы — это не единственный город, в котором происходят подобные изменения в деятельности трейдера.

«Кроме уже анонсированного переезда супермаркета металла в Сумах, мы намерены сменить локацию ещё в двух городах — Виннице и Умани. Новые площадки находятся в тех же районах, где были и предыдущие. Поэтому для наших постоянных клиентов изменения будут минимальные», — рассказал readmetal.com заместитель генерального директора по развитию продаж АО УГМК Виталий Ключник.

По его словам, в Виннице металлопрокат уже отгружается с новой торговой площадки, а офис пока еще находится по старому адресу. В Умани переезд состоится после завершения технического аудита кранового оборудования.

На уточняющий вопрос, Виталий Ключник ответил, что все новые площадки — арендованные. А переезд связан с окончанием арендных отношений и улучшением сервиса.

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