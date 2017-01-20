Выплавка стали и чугуна в Украине в 2016 году — Укрметаллургпром

В декабре 2016 года производство основных видов металлургической продукции составило:

— чугуна – 1,9 млн тонн (ср.сут. пр-во – 62,7 тыс. тонн; -0,9 тыс. тонн/сут. или -1% к ноябрю);

— стали – 2 млн тонн (65 тыс. тонн; +0,2 тыс. тонн/сут. или 100%);

— проката – 1,8 млн тонн (58,4 тыс. тонн; -1,4 тыс. тонн/сут. или -2%).

Низкий уровень производства на протяжении второго полугодия 2016 года был связан с перебоями в поставках железорудного сырья и кокса, а также с проведением капитальных ремонтов основных агрегатов на ряде предприятий.

Текущий среднесуточный объем производства металлопродукции (за 16 суток января) находится на уровне декабрьских показателей.

По состоянию на 17 января 2017 г. в работе находятся 21 из 28 действующих доменных печей (75%), 18 конвертеров из 21-го (86%), 8 мартеновских печей из 9-ти (89%) и 5 электропечей из 16-ти (31%). Кроме того, 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Производство за 12 месяцев 2016 года:

— чугуна – 23,6 млн тонн (108% к 2015 году);

— стали – 24,2 млн тонн (106%);

— проката – 21,4 млн тонн (106%).

Железорудное сырье

Объем поставок украинского железорудного сырья в декабре составил 2,4 млн тонн (-120 тыс. тонн к ноябрю), а за 12 месяцев – 29,2 млн тонн (+3,2 млн тонн или +13% к 2015 году).

Объем импортных поставок железорудного сырья (из России) в декабре сохранился на уровне ноября и составил 90 тыс. тонн.

За 12 месяцев импорт ЖРС составил 1,5 млн тонн (-360 тыс. тонн или -19% к 2015 году).

Экспорт ЖРС в декабре составил 2,9 млн тонн, а за 12 месяцев — 37,7 млн тонн (83% от объема экспорта за 2015 год).

Угли

Поступление украинских углей на коксохимические предприятия в декабре составило 400 тыс. тонн (-40 тыс. тонн к ноябрю), а за 12 месяцев – 5,8 млн тонн (-140 тыс. тонн или -2% к 2015 году).

Объем импортных поставок углей для коксования в декабре составил 1,1 млн тонн (+240 тыс. тонн к ноябрю), а за 12 месяцев – 11,8 млн тонн (+1,9 млн тонн или +19% к объему импорта за 2015 год).

Всего в декабре украинские КХЗ получили 1,5 млн тонн углей для коксования (+200 тыс. тонн к ноябрю), а за 12 месяцев – 17,6 млн тонн (+1,7 млн тонн или +11% к 2015 году).

При этом доля импортных углей в общем объеме составила 67% (в 2015 году – составляла 63%).

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение декабря уменьшились на 50 тыс. тонн и по состоянию на 1 января 2017 г. составили порядка 300 тыс. тонн.

Кокс

Объем поставок металлургам украинского кокса в декабре составил 820 тыс. тонн (-10 тыс. тонн к ноябрю). За 12 месяцев поставлено 10,7 млн тонн украинского кокса (+1,0 млн тонн или +11% к 2015 году).

По импорту в декабре завезено 90 тыс. тонн (-20 тыс. тонн к ноябрю), а за 12 месяцев – 1,2 млн тонн (-100 тыс. тонн или -8% к 2015 году).

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия за 12 месяцев составило 11,9 млн тонн (+0,9 млн тонн или +8% к объему поставок в 2015 году).

Металлолом

В декабре металлургическим предприятиям было поставлено 320 тыс. тонн металлолома (+50 тыс. тонн к ноябрю), что составило 91% от расчетной потребности метпредприятий.

За 12 месяцев металлургам было поставлено 3,2 млн тонн лома (84% от потребности предприятий и 104% от объема поставок в 2015 году).

Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение декабря увеличились на 30 тыс. тонн и по состоянию на 1 января 2017 г. составили порядка 190 тыс. тонн.

На экспорт в декабре было поставлено 20 тыс. тонн металлолома. Всего от начала года на экспорт поставлено 275 тыс. тонн лома против 1,2 млн тонн за 12 месяцев 2015 года.

Природный газ и электроэнергия

Объем потребленного металлургами природного газа в декабре увеличился по сравнению с ноябрем на 35 млн.куб.м и составил 190 млн.куб.м.

Среднесуточное потребление природного газа в декабре увеличилось на 0,9 млн.куб.м и составило 6,1 млн.куб.м.

Всего за 12 месяцев металлурги потребили 1,74 млрд.куб.м природного газа, что составило 86% от объема потребления в 2015 году.

Среднесуточное потребление составило 4,8 млн.куб.м против 5,5 млн.куб.м за 2015 год. Потребление электроэнергии за 12 месяцев составило 12,9 млрд.кВт•ч (104% к потреблению в 2015 году).

Прогноз на февраль 2017 года

Прогнозируемое производство основных видов металлопродукции на февраль 2017 года:

— чугуна – порядка 1,8 млн тонн;

— стали – 1,9 млн тонн;

— проката – 1,6 млн тонн.

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