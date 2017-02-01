Рейтинг страниц о металлургии в Facebook на 1 февраля 2017 года

С момента публикации предыдущего рейтинга прошло два месяца. Обновляем табличку по состоянию на сегодня, 1 февраля 2017 года. Итак, как новогодние праздники отработали в соцсетях те, кто имеет отношение к металлургии и металлорынку?

С предыдущей частью можно ознакомиться по ссылке >>>

Радикальных изменений нет. Разве что крупные компании — Евраз Украина и АВ Металл групп, благодаря актвиности, начали прорываться в середину рейтинга.

Еще «Метинвест» вот-вот вырвется на первое место.

«Журнал Металл» получил 50 новых лайков. Продолжаем борьбу за возврашение в топ-10.

Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 1 февраля 2017 года

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи