Рейтинг страниц о металлургии в Facebook на 1 февраля 2017 года

С момента публикации предыдущего рейтинга прошло два месяца. Обновляем табличку по состоянию на сегодня, 1 февраля 2017 года. Итак, как новогодние праздники отработали в соцсетях те, кто имеет отношение к металлургии и металлорынку?
С предыдущей частью можно ознакомиться по ссылке >>>
Радикальных изменений нет. Разве что крупные компании — Евраз Украина и АВ Металл групп, благодаря актвиности, начали прорываться в середину рейтинга.
Еще «Метинвест» вот-вот вырвется на первое место.
«Журнал Металл» получил 50 новых лайков. Продолжаем борьбу за возврашение в топ-10.
Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.
Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 1 февраля 2017 года
|стало
|было
|Страница/ компания
|лайков стало
|лайков было
|изменение
|1
|1
|ИА Минпром
|6960
|6732
|228
|2
|2
|Метинвест
|6789
|5875
|914
|3
|3
|Запорожсталь
|5223
|4777
|446
|4
|4
|АрселорМиттал Кривой Рог
|1108
|917
|191
|5
|5
|Интерпайп
|932
|848
|84
|6
|6
|УЦСС
|869
|841
|28
|7
|7
|Метинвест-СМЦ
|788
|750
|38
|8
|8
|Сталекс
|751
|704
|47
|9
|9
|Прушиньски
|502
|497
|5
|10
|10
|Руукки Украина
|494
|482
|12
|11
|11
|Журнал Металл
|455
|405
|50
|12
|12
|УГМК
|398
|361
|37
|13
|13
|Викант
|333
|312
|21
|14
|14
|Такт металл
|235
|225
|10
|15
|15
|Арсенал-Центр
|230
|221
|9
|16
|18
|АВ Металл Групп
|219
|112
|107
|17
|20
|Евраз Украина
|206
|98
|108
|18
|16
|Металл Холдинг
|167
|156
|11
|19
|17
|Укрпромвнешэкспертиза
|146
|143
|3
|20
|19
|Укрметаллургпром
|118
|105
|13
|21
|21
|ТД СпецСтальТрейд
|87
|81
|6
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