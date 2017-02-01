Рейтинг страниц о металлургии в Facebook на 1 февраля 2017 года

Опубликовано автор Admin

С момента публикации предыдущего рейтинга прошло два месяца. Обновляем табличку по состоянию на сегодня, 1 февраля 2017 года. Итак, как новогодние праздники отработали в соцсетях те, кто имеет отношение к металлургии и металлорынку?

Рейтинг страниц в facebook


С предыдущей частью можно ознакомиться по ссылке >>>

Радикальных изменений нет. Разве что крупные компании — Евраз Украина и АВ Металл групп, благодаря актвиности, начали прорываться в середину рейтинга.

Еще «Метинвест» вот-вот вырвется на первое место.

«Журнал Металл» получил 50 новых лайков. Продолжаем борьбу за возврашение в топ-10.

Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 1 февраля 2017 года

стало было Страница/ компания лайков стало лайков было изменение
1 1 ИА Минпром 6960 6732 228
2 2 Метинвест 6789 5875 914
3 3 Запорожсталь 5223 4777 446
4 4 АрселорМиттал Кривой Рог 1108 917 191
5 5 Интерпайп 932 848 84
6 6 УЦСС 869 841 28
7 7 Метинвест-СМЦ 788 750 38
8 8 Сталекс 751 704 47
9 9 Прушиньски 502 497 5
10 10 Руукки Украина 494 482 12
11 11 Журнал Металл 455 405 50
12 12 УГМК 398 361 37
13 13 Викант 333 312 21
14 14 Такт металл 235 225 10
15 15 Арсенал-Центр 230 221 9
16 18 АВ Металл Групп 219 112 107
17 20 Евраз Украина 206 98 108
18 16 Металл Холдинг 167 156 11
19 17 Укрпромвнешэкспертиза 146 143 3
20 19 Укрметаллургпром 118 105 13
21 21 ТД СпецСтальТрейд 87 81 6

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