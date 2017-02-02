«АВ металл групп» открыла строительный маркет в Черкасской области

Пока вчера составлял рейтинг металлостраниц в соцсетях, обнаружил несколько интересных новостей, которые в декабре-январе остались без внимания. Компенсирую.

Оказывается, 17 декабря 2016 года в Шполе (Черкасская обл.) металлотрейдер «АВ металл групп» открыл строительный маркет.

Строительный центр включает в себя металлобазу и магазин стройматериалов. На металлобазе представлены лист, профильная труба и швеллер. Оказываются услуги порезки и доставки металлопроката.

«Это первый строительный центр компании «АВ металл групп», который сделает покупку металлопроката и строительных материалов максимально удобным», — отмечается в сообщении компании.

ООО «АВ металл групп» — одна из крупнейших металлоторговых компаний Украины. На рынке металлопроката с 2009 года. Фактически создана на базе двух других трейдеров — «Вега-С» и «Альтаир-Д». На сайте компании указано, что в ее составе работает 51 оптовое подразделений и 252 региональных представительства.

Компания развивает партнерскую программу совместно с региональными предпринимателями.

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