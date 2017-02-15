Зачем «Металл-Холдинг» доставляет металлопрокат с помощью логистических компаний

Недавно узнал, что украинские металлоторговцы активно сотрудничают с транспортно-логистическими компаниями по доставке металлопроката. «Транспортная компания САТ ежедневно с нами! Ваш груз доставят оперативно и быстро после заказа», — написали в своем в facebook представители компании «Металл-Холдинг» (МХ).

Можно было бы подумать, что речь о пересылке, например, деловой корреспонденции, но на уточняющий вопрос в МХ ответили: «Транспортная компания доставит продукцию из черной и нержавеющей стали, алюминиевый прокат, которые можно приобрести на складах компании».

Более того, и на сайте трейдера указано, что он осуществляет доставку проката клиентам не только с помощью собственного автопарка. Компания сотрудничает с компанями-перевозчиками САТ, Ин-Тайм, Деливери и Ночной Экспресс.

UPD

Эта новость вызвала бурную реакцию в соцсетях от сотрудников «Металл-Холдинга». В комментариях к записи они пояснили, что по такой схеме работают многие трейдеры, чтобы доставить прокат, например, из Киева во Львов.

«Метал Холдінг здійснює не лише оптову, а й роздрібну торгівлю. Це логічно користуватися послугами інших транспортних компаній. Чи як, по Вашому доставити, наприклад, 300 кг металу з Києва до Львова (чи зі Львова до Тернополя)? А ковані елементи?», — написала пользователь, в профиле которой указано место работы «Металл Холдинг Трейд».

Напомним, что в 2016 году компания «Викант» начала сотрудничество с «Нова Пошта» по доставке металлопроката. В то же время ряд крупных металлотрейдеров высказывали сомнения относительно эффективности сотрудничества с внешними транспортно-логистическими компаниями.

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