Евраз ДМЗ освоит 8 видов металлопроката в 2017 году

В 2016 году специалисты ЧАО «ЕВРАЗ Днепровский МЗ» (ДМЗ, Днепр) освоили выпуск восьми видов новой продукции, которая полностью отвечает европейским стандартам. Об этом сообщается на странице «ЕВРАЗ Украина» в соцсети Facebook.

В 2017 году году в планах завода освоение производства еще восьми новых профилей. «Эта продукция хорошо востребована в строительной отрасли», — отмечают в компании.

Ранее вице-президент ЕВРАЗ Денис Новоженов рассказывал, что по итогам 2015 года предприятие отгрузило на рынок Украины около 11% от произведенной товарной продукции. А реализация продукции идет через металлоторговые компании, которые являются дистрибьюторами «ЕВРАЗ ДМЗ»

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