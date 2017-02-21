Какую металлопродукцию закупают теплоэлектростанции

Оказывается, не только государственные предприятия объявляют крупные тендеры на закупку металлопродукции. Так, в начале февраля 2017 года стало известно, что энергогенерирующая компания ПАО «ДТЭК Захидэнерго» намерена закупить крупные партии труб и мелющих шаров. Публикуем информацию, вдруг кому будет интересно.

Согласно сообщению энергокомпании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующие закупки одобрил ее наблюдательный совет (НС) на заседании 1 февраля. В частности, НС предоставил согласие на закупку стальных труб у ООО «Стальпром» общей стоимостью до 50 млн грн, у ООО «Интерпайп Украина» – стоимостью до 117 млн грн (все — без НДС).

Кроме того, НС согласовал закупку стальных мелющих шаров у ЧАО «Украинская горно-металлургическая компания» на сумму до 41,151 млн грн, ООО «Энергостил» — на сумму до 42,074 млн грн, ПАО «Донецкий металлопрокатный завод» (зарегистрирован в Кураховово — readmetal) — на сумму до 39,465 млн грн, ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» — на сумму до 39,465 млн грн, ООО «Электросталь» — на сумму до 39,465 млн грн (все — без НДС).

Помимо этого, одобрены другие договора на закупку нефтепродуктов и запчастей.

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