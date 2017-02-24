Производство чугуна, стали, ЖРС в Украине в январе 2017 года — Укрметалургпром

По данным ОП «Укрметаллургпром», производство основных видов металлопродукции в январе 2016 года составило:

— чугуна — 1,9 млн тонн (ср.сут. пр-во – 61,7 тыс. тонн; -1 тыс. тонн/сут. или -2% к декабрю);

— cтали — 2,1 млн тонн (67,8 тыс. тонн; +2,9 тыс. тонн/сут. или +4%);

— проката – 1,9 млн тонн (59,8 тыс. тонн; +1,4 тыс. тонн/сут. или +2%).

Наблюдающийся со второго полугодия 2016 года низкий уровень производства связан с перебоями в поставках железорудного сырья и кокса. Текущий среднесуточный объем производства чугуна и стали на 5% ниже январских показателей.

По состоянию на 14 февраля 2017 года в работе находятся 20 из 28 действующих доменных печей (71%), 15 конвертеров из 21-го (71%), 7 мартеновских печей из 9-ти (78%) и 6 электропечей из 16-ти (38%).

Кроме того, 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Железорудное сырье

Объем поставок украинского железорудного сырья в январе составил 2,8 млн тонн (+450 тыс. тонн к декабрю).

Объем импортных поставок ЖРС (из России) в январе составил 70 тыс. тонн (-20 тыс. тонн к декабрю).

Экспорт ЖРС в январе составил 2,6 млн тонн (-0,4 млн тонн к декабрю).

Угли

Поступление украинских углей на коксохимические предприятия в январе составило 400 тыс. тонн (на уровне декабря).

Объем импортных поставок углей для коксования в январе составил 1 млн тонн (-80 тыс. тонн к декабрю).

Всего в январе украинские КХЗ получили 1,4 млн тонн углей для коксования (-80 тыс. тонн к декабрю). При этом доля импортных углей в общем объеме составила 72% (годом ранее было 64%). Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение января увеличились на 70 тыс. тонн и по состоянию на 01 февраля 2017 г. составили порядка 370 тыс. тонн.

Кокс

Объем поставок металлургам украинского кокса в январе составил 855 тыс. тонн (+35 тыс. тонн к декабрю).

По импорту в январе завезено 55 тыс. тонн (-35 тыс. тонн к декабрю).

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия в январе составило 910 тыс. тонн (на уровне декабря).

Металлолом

В январе металлургическим предприятиям было поставлено 230 тыс. тонн металлолома (-90 тыс. тонн к декабрю), что составило 73% от расчетной потребности метпредприятий.

Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение января уменьшились на 70 тыс. тонн и по состоянию на 1 февраля 2017 г. составили порядка 120 тыс. тонн.

На экспорт в январе было поставлено 10 тыс. тонн металлолома.

Природный газ и электроэнергия

Объем потребленного металлургами природного газа в январе увеличился по сравнению с декабрем на 10 млн.куб.м и составил 200 млн.куб.м. Среднесуточное потребление природного газа в январе увеличилось на 0,3 млн.куб.м и составило 6,5 млн.куб.м.

Потребление электроэнергии составило 1,2 млрд.кВт•ч (на уровне декабря).

Прогноз на март 2017 года

Прогнозируемое производство основных видов металлопродукции на март 2017 года:

— чугуна – порядка 1,9 млн тонн;

— стали – 2,0 млн тонн;

— проката – 1,8 млн тонн.

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