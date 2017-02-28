Сколько новых видов металлопроката в 2017 году освоит «Метинвест»

В 2016 году металлургические предприятия Группы «Метинвест» получили почти $45 млн дополнительной прибыли от продажи новых продуктов, освоенных в 2010-2016 годах. При этом доля новинок 2016 года составила более $6 млн.

В 2016 году было освоено производство 49 новых видов продукции. Основными потребителями новинок металлопродукции в 2016 году были строительный сектор, машиностроение и трубная отрасль.

Всего за 2010-2016 годы Метинвест вывел на рынок 169 новых продуктов. Экономический эффект от их реализации составил $214 млн (накопленным итогом).

В 2017 году комбинаты Группы продолжат расширять сортамент продукции для строительной отрасли и машиностроения. За год планируется освоить производство около 30 новых продуктов в сегментах горячекатаного, холоднокатаного, оцинкованного рулонного проката, толстолистового и сортового проката. Основные усилия будут направлены на расширение сортамента высокопрочного проката, а также продукции, выпускаемой по зарубежным стандартам.

Новая продукция предназначается для внутреннего рынка, стран Европы и США.

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