«Металл Холдинг» откроет еще один филиал на западной Украине

Одна из крупнейших металлоторговых компаний Украины «Металл Холдинг Трейд» анонсировала открытие второго филиала на западной Украине — в Хмельницком.
«»Металл Холдинг Трейд» расширяет географию своего присутствия на рынке металлопроката Украины. Совсем скоро открытие нового филиала в городе Хмельницкий!», — говорится в сообщении компании на странице в соцсети facebook.
Напомним, что летом 2016 года компания начала торговать черным металлопрокатом со своей площадки в Днепре.
Пока трейдер не уточняет сроки открытия и параметры площадки.
«Развитие филиальной сети поможет стать еще ближе к нашим клиентам! Следите за последними новостями на сайте компании!», — сообщили в «Металл Холдинг».
Сейчас филиалы компании работают в шести городах Украины: Киеве (3 филиала), Одессе, Днепре, Харькове, Львове и Виннице.
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