Производство труб в Украине в 2016 г. и январе 2017 г.

Трубные предприятия остаются одним из основных потребителей металлопроката в Украине. Даже в условиях зимы они наращивают выпуск продукции.

Так, в январе 2017 года основные трубные предприятия Украины увеличили производство труб из черных металлов на 42% год к году — до 76,5 тыс. тонн. В декабре 2016 года произведено 67 тыс. тонн.



Динамика производства труб предприятиями объединения «Укртрубопром» в 2016 году

Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на объединение «Укртрубопром». В том числе предприятия объединения в январе 2017 года увеличили производство труб на 44% — до 51,9 тыс. тонн, выпустив в декабре 44,7 тыс. тонн.

Харцызский трубный завод (Донецкая обл.), находящийся в зоне АТО, в январе 2017 года произвел 0,9 тыс. тонн труб, тогда как в первом и последнем месяцах 2016 года простаивал.

Выпуск труб на «Интерпайп-НТЗ» за указанный период возрос на 41,9% — до 18,3 тыс. тонн (в декабре произведено 15,3 тыс. тонн), на «Интерпайп НМТЗ» зафиксировано снижение на 31,3%, до 4,4 тыс. тонн (3 тыс. тонн). «Интерпайп Нико Тьюб» нарастил производство на 82,5%, до 25 тыс. тонн (22,3 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) в январе нарастил выпуск труб на 15,4% — до 1,5 тыс. тонн (2,1 тыс. тонн). «Сентравис» увеличил производство на 13,3%, до 1,7 тыс. тонн нержавеющих труб (1,4 тыс. тонн).

Завод «Трубосталь» снизил производство на 50% — до 0,1 тыс. тонн, «ЮТиСТ» простаивал.

Еще два крупных предприятия, которые не входят в объединение «Укртрубопром», также нарастили выпуск. Так, Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича в январе увеличил производство труб на 48,3% — до 8,6 тыс. тонн труб (в декабре – 6,4 тыс. тонн), «Коминмет» — на 31,3%, до 16 тыс. тонн (15,2 тыс. тонн).

Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского трубного завода, по неофициальным данным, в январе 2017 года по-прежнему простаивал.

ООО «АГ Сталь» (ранее — совместное предприятие «Секонд ЛТД», Мариуполь Донецкой обл.) в январе 2015/2016 также простаивало.

Основные трубные предприятия Украины в 2016 году сократили производство труб из черных металлов на 0,5% по сравнению с 2015 годом — до 848 тыс. тонн, в том числе предприятия «Укртрубопрома» сократили производство на 10% — до 552,3 тыс. тонн.

Производство труб основными трубными предприятиями Украины, тыс. тонн

2016 2015 % изм. Харцызский ТЗ 19,2 67 -71,3 Интерпайп НТЗ 159 166 -4,2 Интерпайп НМТЗ 105 100 5 Интерпайп Нико Тьюб 222,5 244,2 -8,9 Днепропетровский ТЗ 23,5 6,7 250 Сентравис 17 19,1 -11 Трубосталь (Коростень) 2,7 3 -10 ЮТиСТ 3,4 1,7 25,9 ММК им.Ильича 88,4 62 42,6 Коминмет 207,1 176,6 17,3

ЛТПЗ и ООО «АГ Сталь» в 2016 году простаивали.

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