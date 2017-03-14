Производство труб в Украине в 2016 г. и январе 2017 г.

Трубные предприятия остаются одним из основных потребителей металлопроката в Украине. Даже в условиях зимы они наращивают выпуск продукции.
Так, в январе 2017 года основные трубные предприятия Украины увеличили производство труб из черных металлов на 42% год к году — до 76,5 тыс. тонн. В декабре 2016 года произведено 67 тыс. тонн.
Динамика производства труб предприятиями объединения «Укртрубопром» в 2016 году
Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на объединение «Укртрубопром». В том числе предприятия объединения в январе 2017 года увеличили производство труб на 44% — до 51,9 тыс. тонн, выпустив в декабре 44,7 тыс. тонн.
Харцызский трубный завод (Донецкая обл.), находящийся в зоне АТО, в январе 2017 года произвел 0,9 тыс. тонн труб, тогда как в первом и последнем месяцах 2016 года простаивал.
Выпуск труб на «Интерпайп-НТЗ» за указанный период возрос на 41,9% — до 18,3 тыс. тонн (в декабре произведено 15,3 тыс. тонн), на «Интерпайп НМТЗ» зафиксировано снижение на 31,3%, до 4,4 тыс. тонн (3 тыс. тонн). «Интерпайп Нико Тьюб» нарастил производство на 82,5%, до 25 тыс. тонн (22,3 тыс. тонн).
Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) в январе нарастил выпуск труб на 15,4% — до 1,5 тыс. тонн (2,1 тыс. тонн). «Сентравис» увеличил производство на 13,3%, до 1,7 тыс. тонн нержавеющих труб (1,4 тыс. тонн).
Завод «Трубосталь» снизил производство на 50% — до 0,1 тыс. тонн, «ЮТиСТ» простаивал.
Еще два крупных предприятия, которые не входят в объединение «Укртрубопром», также нарастили выпуск. Так, Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича в январе увеличил производство труб на 48,3% — до 8,6 тыс. тонн труб (в декабре – 6,4 тыс. тонн), «Коминмет» — на 31,3%, до 16 тыс. тонн (15,2 тыс. тонн).
Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе Луганского трубного завода, по неофициальным данным, в январе 2017 года по-прежнему простаивал.
ООО «АГ Сталь» (ранее — совместное предприятие «Секонд ЛТД», Мариуполь Донецкой обл.) в январе 2015/2016 также простаивало.
Основные трубные предприятия Украины в 2016 году сократили производство труб из черных металлов на 0,5% по сравнению с 2015 годом — до 848 тыс. тонн, в том числе предприятия «Укртрубопрома» сократили производство на 10% — до 552,3 тыс. тонн.
Производство труб основными трубными предприятиями Украины, тыс. тонн
|2016
|2015
|% изм.
|Харцызский ТЗ
|19,2
|67
|-71,3
|Интерпайп НТЗ
|159
|166
|-4,2
|Интерпайп НМТЗ
|105
|100
|5
|Интерпайп Нико Тьюб
|222,5
|244,2
|-8,9
|Днепропетровский ТЗ
|23,5
|6,7
|250
|Сентравис
|17
|19,1
|-11
|Трубосталь (Коростень)
|2,7
|3
|-10
|ЮТиСТ
|3,4
|1,7
|25,9
|ММК им.Ильича
|88,4
|62
|42,6
|Коминмет
|207,1
|176,6
|17,3
ЛТПЗ и ООО «АГ Сталь» в 2016 году простаивали.
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