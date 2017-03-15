Какие трубы может освоить «Интерпайп» для «Укргазвыдобування»

Компания «Интерпайп» намерена освоить выпуск новых видов трубной продукции в случае сохранения стабильного спроса от отечественных газодобывающих компаний. В частности ПАО «Укргазвыдобування». Об этом в интервью UAprom рассказал директор по экономике и финансам компании «Интерпайп» Денис Морозов.

«В Украине [в 2016 году — readmetal] мы свою долю по бесшовным и сварным трубам удержали, но рынок не рос. Мы нарастили объемы поставок государственной компании «Укргазвыдобування». В конце прошлого года УГД анонсировала программу увеличения объемов бурения «20/20». Ее реализация приведет к росту потребления труб для добычи нефти и газа. И у нас будет возможность нарастить поставки», — рассказал Морозов.

По его словам рост добычи украинскими компаниями приведет к росту потребления более сложных с технической точки зрения продуктов. Необходимы будут решения, адаптированные под особенности добычи в украинских реалиях. «И мы готовы разрабатывать такие решения. Сегодня мы, кроме своей продукции, поставляем «Укргазвыдобування» минимальный объем труб, которых нет в нашей специализации. Мы будем разрабатывать то, что востребовано государственными газовиками, осваивать эти типоразмеры и нишевые продукты. Конечно, это произойдет не за один день, но мы идем в этом направлении. Если объемы бурения, вырастут, то мы будем и дальше инвестировать в освоение», — уверен топ-менеджер.

Ранее компания не осваивала такие продукты, так как на рынке были спотовые поставки в символических объемах 50-100 тонн в год. «Если же сейчас количество скважин будет больше и объем потребления достигнет приемлемого уровня, будет смысл инвестировать в их разработку. Наша цель – освоить в Украине производство всех элементов колонны для газовых скважин», — резюмировал Морозов.

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