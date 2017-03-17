Сколько металла ежегодно потребляла Украина в 1980-2016 гг.

Компания «Интерпайп» со ссылкой на международную исследовательскую компанию CRU опубликовала данные об объемах потребления металлопроката в Украине, начиная с 1980 года

Согласно опубликованной инфографике, пик потребление металлопроката пришелся на вторую половину 1980-х — более 70 млн тонн в год. После обретения Украиной независимости показатель пошел на спад. В этот период пиковым оказался 2000 год — 13 млн тонн. Еще один локальный всплеск — 2007 год. Тогда внутренний металлорынок потребил 10 млн тонн.

Сейчас этот показатель находится в районе 4 млн тонн.

В «Интерпайпе» отмечают, что столь низкое потребление металлопроката ведет к замедлению обновления металлофонда и снижению заготовки лома черных металлов.

В ГП «Укрпромнешэкспертиза» считают, что Украина располагает существенным резервом отработавшего свой ресурс металлофонда. «Суммарный металлофонд страны включает в себя ~600 млн. тонн металла, в структуре которого ~390 млн. тонн или 65% занимает полностью изношенный металл, который должен подлежать замене. Однако отсутствие инвестиций в обновление основного капитала страны не позволяют получить потенциально существующие объемы металлолома», — цитируется в сообщении ГП заместитель директора «Укрпромвнешэкспертиза» Юрий Добровольский.

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