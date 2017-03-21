АрселорМиттал Кривой Рог в 2017 году откроет два склада металлопродукции

В 2017 году ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) откроет два новых склада металлопродукции. «Киев и Винница», — сказал в комментарии readmetal.com глава предприятия Парамжит Калон после пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2016 году и планам на 2017 год.

Как удалось выяснить, киевский склад будет открыт уже в ближайшее время, а винницкий чуть позже.

Что касается работы АМКР на внутреннем рынке в 2016 году, то предприятие реализовало в Украине около 13% произведенной продукции — это приблизительно 750 тыс. тонн. В прошлом году были открыт собственные складские площадки в Днепре и Львове. В сообщении пресс-службы уточняют, что склад в Днепре вмещает более 10 тыс. тонн металлопродукции, а площадке во Львове — до 1 тыс. тонн. Компания развивает собственную сеть складов дистрибуции с 2013 года. Сейчас в распоряжении АМКР уже восемь складов. «Каждый склад ориентирован на свой регион и исключает задержку доставки продукции клиенту из-за логистических проблем. При этом склад в городе Днепр также выполняет функции логистического центра для отдельных районов центральной, северной и восточной Украины», — отмечается в пресс-релизе предприятия.

Отвечая на вопрос readmetal.com, Парамжит Калон отметил, что в 2017 году предприятие надеется упрочить свои позиции не внутреннем рынке. Это связано в том числе с остановкой основного конкурента АМКР по производству длинномерного металлопроката — Енакиевского МЗ (и его макеевского филиала), которые расположены на неконтролируемой правительством Украины территории Донецкой области.

«Мы украинская компания. Если есть возможность поставлять больше на украинский рынок в связи с остановкой некоторых заводов, то мы хотели бы продавать больше в Украине. Чтобы покупатели не импортировали такую продукцию», — сказал Калон.

Он также подтвердил готовность АМКР участвовать в крупных инфраструктурных проектах, для которых может потребоваться не только металлопрокат, но и шлак, который в больших объемах образуется на предприятии. Его можно использовать при строительстве дорог.

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» — крупнейший в Украине производитель стали и проката. Входит международную бизнес-группу ArcelorMittal.

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