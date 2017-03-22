Выплавка чугуна и стали в Украине в феврале 2017 года — Укрметаллургпром

Производство основных видов металлопродукции предприятиями металлургической отрасли Украины по данным ОП «Укрметаллургпром» в феврале 2017 года составило:

• — чугуна – 1,6 млн тонн (ср.сут. пр-во – 55,9 тыс. тонн; -5,8 тыс. тонн/сут. или -9% к уровню января);

• — стали –1,7 млн тонн (61,1 тыс. тонн; -6,7 тыс. тонн/сут. или -10%);

• — проката – 1,5 млн тонн (53,0 тыс. тонн; -6,8 тыс. тонн/сут. или -11%).

Падение производства было связано с полной остановкой ряда предприятий в связи с блокадой железнодорожных путей:

• Алчевский МК (в т.ч. КХП) – остановлен 13.02.2017г.;

• Енакиевский МЗ – остановлен 21.02.2017г.;

• метзавод «Донецксталь» – остановлен 26.02.2017г.

Кроме того ММК им.Ильича и Днепровский МК испытывают дефицит металлургического кокса, также связанный с блокадой.

Полностью остановлен Ясиновский КХЗ. Енакиевский КХЗ и «Макеевкокс» поддерживают производство на минимальном уровне (20% и 40% от обычного). Проблемы испытывает Авдеевский КХЗ, электроснабжение которого обеспечивается Зуевской ТЭС (ДТЭК).

Текущий среднесуточный объем производства металлопродукции (за 14 суток марта) на 7-9% ниже февральских показателей.

По состоянию на 15.03.17. в работе находятся 17 из 28-ми действующих доменных печей (61%), 13 конвертеров из 21-го (62%), 7 мартеновских печей из 9-ти (78%) и 6 электропечей из 16-ти (38%).

Из 11-ти ДП, находящихся в простое: 4 – резерв, 1 – кап.ремонт, 6 – из-за блокады.

Кроме того, 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Производство за 2 месяца 2017 года составило:

• чугуна – 3,5 млн тонн (91% к аналогичному периоду 2016 года);

• стали – 3,8 млн тонн (98%);

• проката – 3,3 млн тонн (98%).

Железорудное сырье

Объем поставок украинского железорудного сырья в феврале составил 2 млн тонн (-570 тыс. тонн к январю), а за 2 месяца – 4,5 млн тонн (+400 тыс. тонн или +10% к аналогичному периоду 2016 года).

Объем импортных поставок железорудного сырья (из России) в феврале по сравнению с январем уменьшился на 60 тыс. тонн и составил всего 8 тыс. тонн.

За 2 месяца импорт ЖРС составил 78 тыс. тонн (-500 тыс. тонн или -86% к аналогичному периоду 2016 года).

Экспорт ЖРС в феврале составил 3,1 млн тонн, а за 2 месяца – 5,9 млн тонн (92% от объема экспорта в аналогичном периоде 2016 года).

Угли

Поступление украинских углей на коксохимические предприятия в феврале составило 340 тыс. тонн (-60 тыс. тонн к январю), а за 2 месяца – 750 тыс. тонн (-220 тыс. тонн или -23% к аналогичному периоду 2016 года).

Объем импортных поставок углей для коксования в феврале составил 870 тыс. тонн (-170 тыс. тонн к январю), а за 2 месяца – 1,9 млн тонн (-160 тыс. тонн или -8% к аналогичному периоду 2016 года).

Всего в феврале украинские КХЗ получили 1,2 млн тонн углей для коксования (-230 тыс. тонн к январю), а за 2 месяца – 2,7 млн тонн (-380 тыс. тонн или -13% к аналогичному периоду 2016 года).

При этом доля импортных углей в общем объеме составила 72% (за 2 месяца 2016 года – составляла 68%).

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ по состоянию на 01.03.17. составили порядка 530 тыс. тонн.

Кокс

Объем поставок металлургам украинского кокса в феврале составил 650 тыс. тонн (-200 тыс. тонн к январю).

За 2 месяца поставлено 1,5 млн тонн украинского кокса (-310 тыс. тонн или -17% к аналогичному периоду 2016 года).

По импорту в феврале завезено 55 тыс. тонн (как и в январе), а за 2 месяца – 110 тыс. тонн (-20 тыс. тонн или -15% к 2 месяцам 2016 года).

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия за 2 месяца составило 1,6 млн тонн (-330 тыс. тонн или -17% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Природный газ и электроэнергия

Объем потребленного металлургами природного газа в феврале уменьшился по сравнению с январем на 25 млн.куб.м и составил 175 млн.куб.м. Среднесуточное потребление природного газа в феврале уменьшилось на 0,2 млн.куб.м и составило 6,3 млн.куб.м.

Всего за 2 месяца металлурги потребили 375 млн.куб.м природного газа, что составило 118% к объему потребления в аналогичном периоде 2016 года. Среднесуточное потребление составило 6,4 млн.куб.м против 5,3 млн.куб.м за 2 месяца 2016 года.

Потребление электроэнергии за 2 месяца составило 2,1 млрд.кВт•ч (101% к объему потребления за 2 месяца 2016 года).

Металлолом

В феврале металлургическим предприятиям было поставлено 220 тыс. тонн металлолома (-10 тыс. тонн к январю), что составило 76% от расчетной потребности метпредприятий.

За 2 месяца металлургам было поставлено 450 тыс. тонн лома (74% от потребности предприятий и 132% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение февраля уменьшились на 15 тыс. тонн и по состоянию на 01.03.17. составили 105 тыс. тонн.

На экспорт в феврале было поставлено 8 тыс. тонн металлолома. Всего за 2 месяца на экспорт поставлено 18 тыс. тонн лома против 10 тыс. тонн за 2 месяца 2016 года.

Прогноз на апрель 2017 года

При сохранении сложившейся в данный момент ситуации в апреле прогнозируется производство основных видов металлопродукции в следующих объемах:

• чугуна – порядка 1,5 млн тонн;

• стали – 1,7 млн тонн;

• проката – 1,5 млн тонн.

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