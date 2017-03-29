«Метинвест» и «Смарт» создадут два сервисных металлоцентра

«Метинвест» и Smart Maritime Group запускают сервис по переработке листового проката на на мощностях херсонской и николаевской верфей SMG. Это происходит в рамках стратегии по углублению сервисных услуг по переработке металлопроката, говорится в сообщении пресс-центра «Метинвеста».
Клиенты смогут заказать услуги фигурной резки, правки, гибки, снятия фасок, дробеструйной зачистки, а также грунтовиу толстолистового проката. «Мощности предприятий позволяют изготовить продукцию в широких размерах для различных сфер применения и удовлетворить потребности местных потребителей», — уточняется в сообщении.
Кроме того, на месте будет возможность приобретения металлопроката, прошедшего первичную обработку. Также в рамках сотрудничества «Метинвест» и SMG планируют предлагать сервисные услуги и для зарубежных потребителей в области производства компонентов для башен ветрогенераторов, судостроения и различных секторов машиностроения.
Интересно, что у ООО «Метинвест-СМЦ» (розничный канал дистрибуции металлопроката группы «Метинвест») есть филиал в Николаеве и металлобаза в Херсоне.
Напомним, что в 2016 году группа «Нибулон» анонсировала создание в Николаеве сервисного металлоцентра, специализирующегося на подготовке плоского проката для нужд судостроительного подразделения компании.
Метинвест – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами Компании METINVEST B.V. (Холдинговая компания Группы Метинвест) являются Группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Группа СМАРТ Вадима Новинского (23,76%), которые принимают участие в управлении Группой на партнерских началах.
ООО «Метинвест холдинг» – управляющая компания Группы Метинвест.
Smart Maritime Group — крупнейшая судостроительная компания Украины, объединяющая две судостроительные верфи: николаевскую и херсонскую. Компания входит в состав промышленно-инвестиционной группы Смарт-Холдинг.
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