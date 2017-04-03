«Метинвест-СМЦ» продаст «Днепрометизу» катанку на 90,5 млн гривень

ПАО «Днепрометиз» (Днепр) намерено закупить у «Метинвест-СМЦ» металлопродукцию (катанку) на 90,574 млн грн без НДС. Об этом сообщается в официальной информации завода в системе НКЦБФР в понедельник.

Наблюдательный совет (НС) ПАО «Днепрометиз» на своем заседании 3 апреля 2017 года одобрил заключение с ООО «Метинвест-СМЦ» договора о закупке катанки.

Уточняется, что катанка закупается в соответствии со спецификациями №5 от 11 января 2017г., №6 от 23 января 2017г., №7 от 24 января 2017г. и №8 от 17 февраля 2017г. по договору поставки № П-487951/11/16 от 13 декабря 2016г.

Примечательно, что единственное металлургическое предприятие группы «Метинвест», производившее катанку, сейчас не работает. Это Енакиевский МЗ (вместе с макеевским филиалом), который находится на оккупированной части Донецкой области. Метзавод остановлен в связи с введением «внешней администрации»

«Днепрометиз» производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей, мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год. По данным НДУ на 4-й квартал 2016 года, в собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций «Днепрометиза». Ранее этим пакетом напрямую владела Severstal Trade (Австрия).

ООО «Метинвест-СМЦ» — оптово-розничный канал сбыта продукции «Метинвеста» в Украине. Компания реализует продукцию предприятий «Метинвеста», а также других металлопроизводителей Украины и стран СНГ. Благодаря вертикальной интеграции в группе «Метинвест» компания предоставляет наиболее выгодные условия от крупнейших производителей. «Метинвест-СМЦ» располагает сетью сервисных металлоцентров с общим запасом товарного металлопроката свыше 100 тыс. тонн и максимально полным ассортиментом (более 1000 позиций).