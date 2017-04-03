Рейтинг страниц о металлургии в Facebook 3 апреля 2017 года

Спустя два месяца публикую новую табличку. По состоянию на сегодня, 3 апреля 2017 года главная новость следующая: новый лидер рейтинга!
«Метинвест» наконец-то обогнал сайт Минпром.
«Журнал Металл» получил 62 лайка и вернулся в топ-10, слегка отстав от Прушиньски.
Заметно активизировалось в соцсетях ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» — им плюсик за это.
Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.
Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 3 апреля 2017 года
|стало
|было
|Страница/ компания
|лайков стало
|лайков было
|изменение
|1
|2
|Метинвест
|7842
|6789
|1053
|2
|1
|ИА Минпром
|7216
|6960
|256
|3
|3
|Запорожсталь
|5818
|5223
|595
|4
|4
|АрселорМиттал Кривой Рог
|1931
|1108
|823
|5
|5
|Интерпайп
|1056
|932
|124
|6
|6
|УЦСС
|897
|869
|28
|7
|7
|Метинвест-СМЦ
|823
|788
|35
|8
|8
|Сталекс
|772
|751
|21
|9
|9
|Прушиньски
|519
|502
|17
|10
|11
|Журнал Металл
|517
|455
|62
|11
|10
|Руукки Украина
|507
|494
|13
|12
|12
|УГМК
|418
|398
|20
|13
|13
|Викант
|359
|333
|26
|14
|14
|Такт металл
|241
|235
|6
|15
|17
|Евраз Украина
|267
|206
|61
|16
|16
|АВ Металл Групп
|239
|219
|20
|17
|15
|Арсенал-Центр
|233
|230
|3
|18
|16
|Металл Холдинг
|180
|167
|13
|19
|17
|Укрпромвнешэкспертиза
|149
|146
|3
|20
|19
|Укрметаллургпром
|134
|118
|16
|21
|21
|ТД СпецСтальТрейд
|91
|87
|4
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