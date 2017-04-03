Рейтинг страниц о металлургии в Facebook 3 апреля 2017 года

Спустя два месяца публикую новую табличку. По состоянию на сегодня, 3 апреля 2017 года главная новость следующая: новый лидер рейтинга!

«Метинвест» наконец-то обогнал сайт Минпром.

«Журнал Металл» получил 62 лайка и вернулся в топ-10, слегка отстав от Прушиньски.

Заметно активизировалось в соцсетях ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» — им плюсик за это.

Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 3 апреля 2017 года

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