Рейтинг страниц о металлургии в Facebook 3 апреля 2017 года

Опубликовано автор Admin

Спустя два месяца публикую новую табличку. По состоянию на сегодня, 3 апреля 2017 года главная новость следующая: новый лидер рейтинга!

Рейтинг страниц в facebook


«Метинвест» наконец-то обогнал сайт Минпром.

«Журнал Металл» получил 62 лайка и вернулся в топ-10, слегка отстав от Прушиньски.

Заметно активизировалось в соцсетях ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» — им плюсик за это.

Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 3 апреля 2017 года

стало было Страница/ компания лайков стало лайков было изменение
1 2 Метинвест 7842 6789 1053
2 1 ИА Минпром 7216 6960 256
3 3 Запорожсталь 5818 5223 595
4 4 АрселорМиттал Кривой Рог 1931 1108 823
5 5 Интерпайп 1056 932 124
6 6 УЦСС 897 869 28
7 7 Метинвест-СМЦ 823 788 35
8 8 Сталекс 772 751 21
9 9 Прушиньски 519 502 17
10 11 Журнал Металл 517 455 62
11 10 Руукки Украина 507 494 13
12 12 УГМК 418 398 20
13 13 Викант 359 333 26
14 14 Такт металл 241 235 6
15 17 Евраз Украина 267 206 61
16 16 АВ Металл Групп 239 219 20
17 15 Арсенал-Центр 233 230 3
18 16 Металл Холдинг 180 167 13
19 17 Укрпромвнешэкспертиза 149 146 3
20 19 Укрметаллургпром 134 118 16
21 21 ТД СпецСтальТрейд 91 87 4

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