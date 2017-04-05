Сколько оцинковки и полимерки потребили в Украине в 2016 году

В 2016 году стального проката с защитными покрытиями в Украине существенно увеличилось, сообщает информагентство «Минпром». Сегмент оцинковки в прошлом году увеличился на 26% до 298 тыс. тонн, а металла с полимерным покрытием – на 47% до 279 тыс. тонн.

Ожидается, что в 2017-м рынок продолжит рост до 307 тыс. тонн и 313 тыс. тонн соответственно. Причиной для этого станет оживление в строительстве. Ведь из покрытого металла получают такие стройматериалы, как профилированный настил, сэндвич-панели, металлочерепицу и др.

Что касается производства, то основную часть оцинковки в Украине производит ММК им. Ильича (Мариуполь). Кроме того, действует предприятие «Модуль» (Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.). В конце 2016 года стало известно о предстоящем запуске мощностей ООО «Юнистил» (Кривой Рог, Днепропетровская обл.). «Металлы и полимеры» (Алчевск, Луганская обл.) простаивает из-за расположения на неподконтрольной территории Донбасса.

На данном этапе «Юнистил» будет работать с давальческим сырьем группы «Метинвест». За счет этого группа намерена расширить сортамент в нише продукции с меньшим уровнем цинкопокрытия, а также толщин свыше 1,5-1,6 мм.

По словам директора «Раута Групп» Андрея Озейчука выпуск оцинковки в Украине в 2016 году составил 170 тыс. тонн. Доля импорта в последние годы упала ниже 40%. по итогам прошлого года импортировано 107 тыс. тонн проката с цинковым покрытием. Безусловный лидер – Китай (51% в тоннаже), за ним следуют Словакия (16%), Россия (9%) и др.

А вот в «полимерном» сегменте импорт по-прежнему доминирует, занимая более 90%. И снова более 50% импорта происходит из КНР, притом велика доля тонкого металла с минимальным покрытием, уточняет директор пор маркетингу ООО «Метинвест Холдинг» Роман Курашев. Но есть и тенденция роста закупок качественного материала, например, для легких стальных тонкостенных конструкций, который поступает из Польши (откуда идет 24% импортного проката с покрытием), Словакии (7%), РФ (4%) и др.

На сегодняшний день в Украине мощности по нанесению полимерных покрытий действуют лишь на заводе «Модуль» (Каменец-Подольский).

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