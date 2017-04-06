Сколько экспортного НДС возместят металлургам за март 2017 года

В марте 2017 года среди крупнейших получателей возмещения экспортного НДС традиционно оказались металлурги, сообщает «Интерфакс Украина» со ссылкой на Государственную казначейскую службу.

На втором и третьем местах общего списка находятся входящий в корпорацию ИСД Днепровский меткомбинат – 647,8 млн грн (в январе-феврале возмещение отсутствовало) и «ArcelorMittal Кривой Рог» – 637,54 млн грн (676,9 млн грн).

Следующие четыре места также занимают представители горно-металлургического комплекса: «Запорожсталь» – 494,7 млн грн (245,2 млн грн), «Азовсталь» – 469,5 млн грн (856,3 млн грн), Полтавский ГОК – 426,8 млн грн (188,3 млн грн) и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича – 408 млн грн (895,2 млн грн).

В третьей пятерке среди представителей ГМК: «Никопольский завод ферросплавов» – 143 млн грн (141,4 млн грн), «Евраз ДМЗ» – 108,1 млн грн (731,1 млн грн), «Николаевский глиноземный завод» – 105,7 млн грн (178,2 млн грн).

В двадцатку крупнейших получателей возмещения НДС вошли «Сентравис Продакшн Юкрейн» – 82,2 млн грн (24,7 млн грнр) и «Евраз Сухая балка» – 73,2 млн грн (47,6 млн грн).

Больше 50 млн грн возмещения получили Центральный ГОК – 68 млн грн, «Интерпайп НТЗ» – 57,4 млн грн.

В целом в марте возмещение НДС составило 9,92 млрд грн, что на 58,6% больше показателя марта 2016 года.

По итогам двух месяцев этого года в счет возмещения НДС было выплачено 17,01 млрд грн, что на 6,6% превысило показатели двух месяцев прошлого года. При этом в январе возмещение составило всего 0,03 млрд грн, а вся сумма была выплачена несколькими траншами в начале и в конце февраля.

Всего по данным Государственной фискальной службы, возмещение НДС в Украине в 2016 году составило 94,3 млрд грн, что на 37,9% больше, чем в 2015 году и на 87,8% больше, чем в 2014 году.

В то же время Национальный банк Украины указывал, что после снижения выплат в ноябре задолженность по возмещению этого налога выросла почти до 19 млрд грн.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи