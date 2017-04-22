Итоги работы предприятий ГМК Украины за март и 3 месяца 2017 года — Укрметаллургпром

По данным ОП «Укрметаллургпром» производство основных видов металлопродукции в марте 2017 года снизилось до двухлетнего минимума и составило:

• чугуна – 1,6 млн тонн (ср.сут. пр-во – 50,8 тыс. тонн; -5,1 тыс. тонн/сут. или -9% к уровню февраля);

• стали – 1,8 млн тонн (57,5 тыс. тонн; -3,6 тыс. тонн/сут. или -6%);

• проката – 1,6 млн тонн (50,7 тыс. тонн; -2,3 тыс. тонн/сут. или -4%).

Падение производства связано с полной остановкой ряда предприятий в связи с блокадой железнодорожных путей:

• Алчевский МК (в т.ч. КХП) – остановлен 13.02.2017г.;

• Енакиевский МЗ – остановлен 21.02.2017г.;

• метзавод «Донецксталь» – остановлен 26.02.2017г.

Кроме того ММК им.Ильича, Азовсталь и Днепровский МК в марте испытывали острый дефицит металлургического кокса, также связанный с блокадой. Дефицит кокса у мариупольских комбинатов был связан с перебоями в работе Авдеевского КХЗ, электроснабжение которого обеспечивается Зуевской ТЭС.

Текущий среднесуточный объем производства металлопродукции (за 10 суток апреля) на 7-9% ниже мартовских показателей.

По состоянию на 11.04.17 в работе находятся 17 из 28-ми действующих доменных печей (61%), 13 конвертеров из 21-го (62%), 8 мартеновских печей из 9-ти (89%) и 5 электропечей из 16-ти (31%).

Кроме того, по-прежнему 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Производство за 3 месяца 2017 года составило:

• чугуна – 5,1 млн тонн (86% к аналогичному периоду 2016 года);

• стали – 5,6 млн тонн (92%);

• проката – 4,9 млн тонн (92%).

Железорудное сырье

Объем поставок украинского железорудного сырья в марте составил 1,9 млн тонн (-150 тыс. тонн к февралю), а за 3 месяца – 6,6 млн тонн (на уровне 3 месяцев 2016 года).

Объем импортных поставок железорудного сырья (из России) в марте составил всего 12 тыс. тонн (+4 тыс. тонн к февралю).

За 3 месяца импорт ЖРС составил 90 тыс. тонн (-660 тыс. тонн или -88%).

Экспорт ЖРС в марте составил 4 млн тонн, а за 3 месяца – 9,8 млн тонн (96% от объема экспорта в аналогичном периоде 2016 года).

Угли

Поступление украинских углей на коксохимические предприятия в марте составило 260 тыс. тонн (-80 тыс. тонн к февралю), а за 3 месяца – 1,1 млн тонн (-430 тыс. тонн или -29%).

Объем импортных поставок углей для коксования в марте составил 870 тыс. тонн (как и в феврале), а за 3 месяца – 2,8 млн тонн (-450 тыс. тонн или -14% к аналогичному периоду 2016 года).

Всего в марте украинские КХЗ получили 1,1 млн тонн углей для коксования (-80 тыс. тонн к февралю), а за 3 месяца – 3,8 млн тонн (-880 тыс. тонн или -19% к аналогичному периоду 2016 года).

При этом доля импортных углей в общем объеме составила 73% против 69% в 1 квартале 2016 года.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ по состоянию на 01.04.17 г. составили порядка 545 тыс. тонн (без учета Енакиевского КХП и Макеевского КХЗ).

Кокс

Объем поставок металлургам украинского кокса в марте составил 650 тыс. тонн (как и в феврале).

За 3 месяца поставлено 2,2 млн тонн украинского кокса (-600 тыс. тонн или -22% к аналогичному периоду 2016 года).

По импорту в марте завезено 90 тыс. тонн кокса (+40 тыс. тонн к февралю), а за 3 месяца – 200 тыс. тонн (-10 тыс. тонн или -5% к 1 кварталу 2016 года).

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия за 3 месяца составило 2,4 млн тонн (-610 тыс. тонн или -20% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Металлолом

В марте металлургическим предприятиям было поставлено 265 тыс. тонн металлолома (+45 тыс. тонн

к февралю), что составило 85% от расчетной потребности метпредприятий.

За 3 месяца металлургам было поставлено 715 тыс. тонн лома (78% от потребности предприятий и 118% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение марта уменьшились на 10 тыс. тонн и по состоянию на 01.04.17. составили 95 тыс. тонн (на 01.01.17. запасы составляли порядка 190 тыс. тонн).

На экспорт в марте было поставлено 21 тыс. тонн металлолома. Всего за 3 месяца на экспорт поставлено 39 тыс. тонн лома против 12 тыс. тонн за 3 месяца 2016 года.

Природный газ и электроэнергия

Объем потребленного металлургами природного газа в марте уменьшился по сравнению с февралем на 30 млн.куб.м и составил порядка 140 млн.куб.м. Среднесуточное потребление природного газа в марте уменьшилось на 1,6 млн.куб.м и составило 4,5 млн.куб.м.

Всего за 3 месяца металлурги потребили 510 млн.куб.м природного газа, что составило 111% к объему потребления в аналогичном периоде 2016 года. Среднесуточное потребление составило 5,7 млн.куб.м против 5 млн.куб.м за 3 месяца 2016 года.

Потребление электроэнергии за 3 месяца составило 3,1 млрд.кВт•ч (96% от объема потребления за 3 месяца 2016 года).

Прогноз на май 2017 года

При сохранении сложившейся в данный момент ситуации в мае прогнозируется производство основных видов металлопродукции в следующих объемах:

• чугуна – порядка 1,6 млн тонн;

• стали – 1,8 млн тонн;

• проката – 1,6 млн тонн

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