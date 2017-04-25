Какими заводами и почему интересуется «Метинвест»

Две линии по производству оцинкованного проката на ММК им. Ильича в настоящее время работают на максимальной загрузке. Об этом в кулуарах 13-ой международной конференции «Экспорт стали и сырья из СНГ» сообщил директор по маркетингу «Метинвест Холдинг» Роман Курашев.

«Наши две линии оцинкования на ММК им. Ильича, которые суммарно могут производить 32-33 тыс. тонн в месяц, работают на максимальной загрузке», — цитирует Курашева UAprom.

По его словам, в данном сегменте «Метинвест» вынужден конкурировать с китайскими поставщиками, которые импортируют в Украину оцинковку низкого качества. «Китайские поставщики массово присутствуют в сегменте покрытого проката. В Украину заходит достаточно много китайской оцинковки и проката с полимерным покрытием. Мы внимательно следим за этим процессом, также как и за запуском линии на «Юнистиле». Если увидим ущерб, то будем соответственно реагировать», — отметил он.

Курашев уверен, что в Украине необходимо создавать собственное производство проката с покрытием, чтобы закрыть импорт 100 тыс. тонн оцинковки и почти 300 тыс. тонн полимерки.

«В Украине можно построить мощности на 400 тыс. тонн покрытого проката. Но должны появиться инвесторы, которые в этот сектор захотят вложить средства. Мы, со своей стороны, готовы рассматривать партнерство или совместные предприятия в этом секторе, мы видим в нем очень динамичный рост спроса, а внутренние мощности в Украине задействованы на 100%», — констатировал топ-менеджер.

Он считает, что в целом украинский рынок проката будет расти в 2017 году. «Судя по динамике в начале года, рынок возрастет в диапазоне от 5% до 10%. То есть, по 2017 году потребление проката будет на уровне 4,6 млн тонн, ближе к 5 млн тонн», — сказал Курашев. Крупнейшими потребителями проката в Украине традиционно являются строительство и машиностроение.

«Мы видим, что в Украине очень мощно развивается с/х машиностроение. Даже по поставкам нишевых продуктов в этот сектор мы видим достаточно хорошую активность», — подчеркнул Роман Курашев.

Ранее в интервью сайту «Новое время» генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков подтверждал интерес к предприятиям, работающим в этой сфере. Однако не как к объекту поглощения, а как потенциальным партнерам. «Есть предприятие «Юнистил» в Кривом Роге, с которым мы делаем оцинковку по давальческой схеме. В Каменец-Подольском есть предприятие «Модуль Украина», которое делает полимерное покрытие нашего рулона по давальческой схеме. Конечно, нам интересно взаимодействие с такими предприятиями, и мы очень довольны такими проектами. Думаю, есть еще много интересных предприятий в Украине, и мы готовы рассматривать сотрудничество с ними ради улучшения продукта для клиента или улучшения клиентского сервиса», — акцентировал Рыженков.

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