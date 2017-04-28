Как закончил 2016 год металлотрейдер УГМК

ЧАО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК, Киев), одна из крупнейших металлосервисных компаний Украины, по итогам 2016 года увеличило чистый доход на 67,8% год к году – до 3505,274 млн грн с 2089,449 млн грн.

В годовом отчете предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку сообщается, что компания завершила 2016 год с чистым убытком в размере 66,809 млн грн, тогда как в 2015 году была чистую прибыль 51,177 млн грн.

Отрицательный финрезультат до налогообложения в отчетном периоде составил 21,021 млн грн, тогда как в 2016 году был положительный финансовый результат до налогообложения 75,521 млн грн. Непокрытый убыток на конец прошлого года составил 31,257 млн грн.

По итогам 2016 года УГМК сократила суммарную дебиторскую задолженность на 4,6% — до 295,353 млн грн, но нарастила текущие обязательства — на 14,4%, до 1530,063 млн грн, долгосрочные обязательства — на 40,4% — до 146 тыс. грн.

Компания в 2016 году нарастила количество работников на 5,4% — до 585 чел.

УГМК создана в 1998 году. По данным предприятия на конец 2016 года, в собственности компании Trotio Holdings Limited находится 50% акций ЧАО, Frankiro Holdings Limited (обе — Кипр, зарегистрированные по одному юридическому адресу) – 34,1639%.

По данным Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций, конечными бенефициарами являются бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

Компания является официальным дилером Алчевского и Днепровского меткомбинатов, которые входят в состав корпорации ИСД.

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