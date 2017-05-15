Кто и какой металлопрокат потреблял в Украине в 2016 году

По данным маркетингового центра ЧАО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) в 2016 году поставки металлопроката на украинский рынок выросли на 20,9% или 444 тыс. тонн год к году до 4,2 млн тонн (без учета трубной продукции).

В компании отмечают, что объем импорта за 12 мес. 2016 года увеличился на 42,4% до 660 тыс. тонн. Доля импорта по итогам составила 16% по сравнению с 13,5% в 2015 году.

Прирост поставок по основным позициям был таким:

— арматура (+ 12,8%);

— балка (+ 17,3%);

— уголок (+ 11,1%);

— швеллер (+ 44,2%);

— сталь г/к (+31%);

— сталь оцинкованная (+ 36,8%);

— сталь х/к (+ 27,3%).

Потребление металлопроката в 2016 году составило 4,8 млн тонн, в т.ч. трубы коммерческого сортамента.

В разрезе отраслевого потребления по итогам 2016 года основными потребителями металлопроката были предприятия строительной отрасли (23% потребления), машиностроительной (13%) и метизной отрасли (9%).

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