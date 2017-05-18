«Металл Холдинг» открыл филиал в Чернигове

ООО «Металл Холдинг Трейд» (Киев, работает под брендом «Металл Холдинг») открыло очередной сервисный металлоцентр. Новая площадка появилась на севере Украины.

В начале мая 2017 года на сайте компании появилось сообщение: «Открывшийся на днях филиал в городе Чернигове развивает активную работу в регионе и отгружает свои первые партии металлопроката». Других подробностей о новой складской площадке, а также об услугах, которые там предоставляются, компания не опубликовала.

Этот филиал стал восьмым в сети «Металл Холдинга».

Напомним, что в марте компания открыла филиал в Хмельницком.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи