«Металл Холдинг» открыл филиал в Чернигове

ООО «Металл Холдинг Трейд» (Киев, работает под брендом «Металл Холдинг») открыло очередной сервисный металлоцентр. Новая площадка появилась на севере Украины.
В начале мая 2017 года на сайте компании появилось сообщение: «Открывшийся на днях филиал в городе Чернигове развивает активную работу в регионе и отгружает свои первые партии металлопроката». Других подробностей о новой складской площадке, а также об услугах, которые там предоставляются, компания не опубликовала.
Этот филиал стал восьмым в сети «Металл Холдинга».
Напомним, что в марте компания открыла филиал в Хмельницком.
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