Производство чугуна, стали и проката в Украине за апрель и 4 месяца 2017 года — Укрметаллургпром

Производство основных видов металлопродукции в апреле 2017 года снизилось до двухлетнего минимума и составило:

— чугуна – 1,5 млн тонн (ср.сут. пр-во – 49,1 тыс. тонн; -1,5 тыс. тонн/сут. или -3% к уровню марта);

— стали – 1,6 млн тонн (54,1 тыс. тонн; -3,6 тыс. тонн/сут. или -6%);

— проката – 1,4 млн тонн (45,6 тыс. тонн; -5,2 тыс. тонн/сут. или -10%).

Падение производства связано с простоем ряда предприятий:

— Алчевский МК (в т.ч. КХП) – остановлен 13.02.2017г.;

— Енакиевский МЗ – остановлен 21.02.2017г.;

— метзавод «Донецксталь» – остановлен 26.02.2017г.

В апреле простаивал Днепровский МК, который был полностью остановлен 30 марта 2017 г. по причине отсутствия кокса, сырья и оборотных средств.

Острый дефицит металлургического кокса испытывают ММК им.Ильича и «Азовсталь» из-за перебоев в работе Авдеевского КХЗ, а также по вине железной дороги.

Текущий среднесуточный объем производства металлопродукции (за 15 суток мая) находится на уровне апрельских показателей.

По состоянию на 16 мая 2017 г. в работе находятся 16 из 28-ми действующих доменных печей (57%), 12 конвертеров из 21-го (57%), 7 мартеновских печей из 9-ти (78%) и 7 электропечей из 15-ти (47%).

Кроме того, по-прежнему 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Производство за 4 месяца 2017 года составило:

— чугуна – 6,3 млн тонн (80% к аналогичному периоду 2016 года);

— стали – 7,0 млн тонн (85%);

— проката – 6,0 млн тонн (82%).

Железорудное сырье

Объем поставок украинского железорудного сырья в апреле составил 1,8 млн тонн (-90 тыс. тонн к марту), а за 4 месяца – 8,3 млн тонн (-0,8 млн тонн или -9% к аналогичному периоду 2016 года).

В апреле импортных поставок ЖРС не было. За 4 месяца импорт ЖРС составил 90 тыс. тонн (-850 тыс. тонн или -90% к аналогичному периоду 2016 года).

Экспорт ЖРС в апреле составил 3,7 млн тонн (-330 тыс. тонн к марту), а за 4 месяца – 13,6 млн тонн (как и в аналогичном периоде 2016 года).

Угли

Поступление украинских углей на коксохимические предприятия (контролируемые) в апреле составило 220 тыс. тонн (-40 тыс. тонн к марту), а за 4 месяца – 1,25 млн тонн (-730 тыс. тонн или -37% к аналогичному периоду 2016 года).

Объем импортных поставок углей для коксования в апреле составил 780 тыс. тонн (-90 тыс. тонн к марту), а за 4 месяца – 3,5 млн тонн (-730 тыс. тонн или -17% к аналогичному периоду 2016 года).

Всего в апреле украинские КХЗ получили 1 млн тонн углей для коксования (-130 тыс. тонн к марту), а за 4 месяца – 4,8 млн тонн (-1,5 млн тонн или -23% к аналогичному периоду 2016 года).

При этом доля импортных углей в общем объеме составила 74% против 68% за 4 месяца 2016 года.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ по состоянию на 01 мая 2017 г. составили порядка 560 тыс. тонн.

Кокс

Объем поставок металлургам украинского кокса в апреле составил 620 тыс. тонн (-35 тыс. тонн к марту). За 4 месяца поставлено 2,8 млн тонн украинского кокса (-930 тыс. тонн или -25% к аналогичному периоду 2016 года). По импорту в апреле завезено 75 тыс. тонн (-15 тыс. тонн к марту), а за 4 месяца – 280 тыс. тонн (-10 тыс. тонн или -3% к 4 месяцам 2016 года).

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия за 4 месяца составило 3,1 млн тонн (-940 тыс. тонн или -24% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Металлолом

В апреле металлургическим предприятиям было поставлено 290 тыс. тонн металлолома (+25 тыс. тонн к марту), что составило 95% от расчетной потребности метпредприятий.

За 4 месяца металлургам было поставлено 1 млн тонн лома (82% от потребности предприятий и 115% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Запасы металлолома на складах метпредприятий в апреле увеличились на 20 тыс. тонн и по состоянию на 01 мая 2017 г. составили 115 тыс. тонн (на 01 января 2017 г. запасы составляли порядка 190 тыс. тонн).

На экспорт в апреле было поставлено 27 тыс. тонн металлолома. Всего за 4 месяца на экспорт поставлено 66 тыс. тонн лома против 94 тыс. тонн за 4 месяца 2016 года.

Природный газ и электроэнергия

Объем потребленного металлургами природного газа в апреле уменьшился по сравнению с мартом на 20 млн.куб.м и составил порядка 120 млн.куб.м. Среднесуточное потребление природного газа в апреле уменьшилось на 0,5 млн.куб.м и составило 4 млн.куб.м.

Всего за 4 месяца металлурги потребили 630 млн.куб.м природного газа, что составило 106% к объему потребления в аналогичном периоде 2016 года. Среднесуточное потребление составило 5,2 млн.куб.м против 4,9 млн.куб.м за 4 месяца 2016 года.

Потребление электроэнергии за 4 месяца составило 4 млрд.кВт•ч (92% от объема потребления за 4 месяца 2016 года).

Прогноз на июнь 2017 года

При сохранении сложившейся в данный момент ситуации в июне прогнозируется производство основных видов металлопродукции в следующих объемах:

— чугуна – порядка 1,5 млн тонн;

— стали – 1,6 млн тонн;

— проката – 1,4 млн тонн.

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