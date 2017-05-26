Как в Германии возят металлопрокат по железной дороге

Железнодорожная компания DB Cargo (Германия) представила обновленный вагон для перевозки рулонного металлопроката для автомобильной промышленности. Эти стальные изделия требуют особой защиты от погодных условий, потому конструкцией вагонов предусмотрены специальные тенты.

Четыре рукоятки на торцевых частях накрытия вагона позволяют легко открывать вагон на погрузочных рампах, сообщает ЦТС со ссылкой на Railway Gazette. Как утверждают в ж/д компании, возможность открывать рукоятки независимо друг от друга позволит значительно улучшить безопасность на рабочих местах.

«Пары крепежных рычагов с левой и правой стороны теперь соединены между собой приводом, — поясняет Маркус Туровски, сотрудник промышленного отдела DB Cargo. — Это означает, что катушка для рычагов теперь может быть установлена с любой стороны вагона, и у рабочего больше нет необходимости лишний раз перемещаться вдоль вагона или подниматься наверх». По словам представителя компании, это делает работу с погрузкой и разгрузкой вагона более простой и безопасной.

Около 400 вагонов DB Cargo из 1200, предназначенных для перевозки автомобильной стали, были отремонтированы с начала 2016 года. Обновленные вагоны, эксплуатируемые под обозначением Shimmns ttu, получили модернизированный дизайн кузова и улучшенные уплотнения и резиновые прокладки в желобах катушки.

DB Cargo использует брезентовые заглушки для восстановления разрывов и прорех в покрытии вагонов. Ремонт с помощью этой технологии можно проводить вне мастерских и при любой погоде. Заглушки также используются для герметизации брезентового покрытия, что помогает защитить грузы, чувствительные к влаге.

Для сравнения Readmetal.com нашел в архивах фото вагонов, которые используют для перевозки стальных рулонов ММК им.Ильича и Северсталь.



ФОТО: Вагон со стальными рулонами ММК им.Ильича на Укрзализныце / visitdonbass.info



ФОТО: Вагоны «Северсталь» для перевозки металлопроката на путях Укрзализныци

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи