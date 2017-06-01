Что нужно для увеличения продаж украинских металлоконструкций

Украинские компании стального строительства выступают за большую интеграцию в европейские рынки и полный переход на евростандарты и нормы, которые регулируют металлоконструкции. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на генерального директора компании «Укрстальконструкция», председателя совета директоров Украинского центра стального строительства (УЦСС) Владимира Носова.

«Процесс гармонизации норм очень длительный и он больше имеет эволюционный характер. Сейчас основной вопрос, что Украина имеет параллельное хождение национальных и европейских норм. То есть европейские нормы, соблюдение которых необходимо для поставок в ЕС, уже работают в Украине, и это дает возможность туда экспортировать. Но сейчас мы боремся, чтобы оставить только европейские нормы, которые регулируют производство металлоконструкций» — сказал Носов во время международной конференции по стальному строительству-2017, проходящей в Дюссельдорфе (Германия) под эгидой всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel. Это повысит технический уровень украинских производителей, а также улучшит интеграцию украинских производителей в европейские рынки.

«На прошлой неделе в Министерстве регионального развития было большое совещание, на котором участники рынка выступали и предлагали большую гармонизацию украинских норм с европейскими нормами. И этот процесс идет, мы видим, что правительство нас слышит. Но вопрос непростой, здесь все нужно взвесить и решить, но мы видим, что мы движемся в правильном направлении», — констатировал Носов.

По его словам, ранее среди особенностей экспорта металлоконструкций европейским заказчикам были малые сроки поставки (Польша — четыре недели после подписания контракта), высокие требования к качеству (стандарты EN 1090 и ISO 3834), юридические особенности (другие обычаи, правила, юрисдикция), жесткие условия оплаты (отсрочка платежа до 90 дней) и вопросы гарантирования (до 5% на срок до 10 лет), а также таможенные требования.

Среди трудностей экспорта — нестабильные цены на металлопрокат в Украине, отсутствие полного цикла производства металлоконструкций в стране, сложности финансирования, стоимость энергоресурсов выше, чем в странах Европы и СНГ, а также проблемы с возмещением НДС.

«Вопросы с финансированием остаются, к сожалению. Финансовый рынок в Украине активно пока не заработал. С точки зрения таможенного оформления мы не видим больших проблем — государство здесь делает определенную работу и, по крайней мере, нам не мешают. Относительно поставок — качество и сроки — они остаются, и все производители, которые есть на этом рынке, должны этим правилам соответствовать», — подчеркнул топ-менеджер.

Как сообщал Офис эффективного регулирования (BRDO), украинский рынок металлоконструкций нуждается в актуализации 32 из 59 регулирующих его нормативных актов.

Действующая система регулирования украинского рынка металлоконструкций препятствует внедрению новых технологий и выходу производителей на международные рынки, при этом 7 из 59 регулирующих его нормативных актов имеют признаки незаконных.

На украинском рынке металлоконструкций сегодня работают 830 предприятий, которые создают 20 тыс. рабочих мест и генерируют 2,6 млрд грн добавленной стоимости в год, однако задействованными являются лишь 20% мощностей рынка.

При этом, по данным исследования BRDO, объем производства стали в Украине превышает ее потребление в пять раз, однако экспортный потенциал ограничивается необходимостью сертификации продукции по международным стандартам.

«Перед Украиной стоит неотложная задача по реформированию системы регулирования на рынке и улучшению бизнес-климата. Это позволит гармонизировать законодательство с европейскими нормами в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и откроет для Украины международный рынок», – отмечал ранее руководитель программ сотрудничества ЕС Беренд де Гроот.

В свою очередь руководитель сектора «Строительство» BRDO Елена Шуляк подчеркивала, только очистка регуляторного поля и устранение противоречий норм в части системы профаттестации специалистов и обеспечения бесплатного доступа к базе госстандартов и норм уменьшит финансовые затраты бизнеса на рынке металлоконструкций на 39 млн грн. в год.

УЦСС – ассоциация участников рынка металлостроения, членами которой являются ведущие производители и дистрибьюторы стального проката, заводы по производству металлоконструкций, кровельных и фасадных систем, отраслевые проектные и научные организации, монтажные и строительные компании.

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