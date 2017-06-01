Рейтинг страниц о металлургии в Facebook 1 июня 2017 года

Опубликовано автор Admin

Первый летний рейтинг. По сравнению c началом апреля есть много изменений, но лидер все тот же. И шансов, чтобы его кто-то догнал, похоже, нет.

Рейтинг страниц в facebook


«Метинвест» продолжает удивлять. Еще чуть-чуть и пробьют планку в 10 тысяч читателей. И это без учета региональных страниц холдинга!

«Журнал Металл» получил 55 лайков и переместился на 9 место!

Продолжает активничать в соцсетях ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». К ним присоединились «Металл Холдинг» и дебютант рейтинга — запорожский трейдер «Югсталь».

Также впервые в рейтинге ломозаготовительная компания «Керамет», следить за новостями которой нужно в свете предстоящего этапа борьбы металлургов за сырье. К тому же ее руководитель — еще и глава профильной ассоциации.

Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 1 июня 2017 года

количество лайков
стало было Страница/ компания стало было изменение
1 2 Метинвест 9773 7842 1931
2 1 ИА Минпром 7368 7216 152
3 3 Запорожсталь 6617 5818 799
4 4 АрселорМиттал Кривой Рог 2394 1931 463
5 5 Интерпайп 1213 1056 157
6 6 УЦСС 945 897 48
7 7 Метинвест-СМЦ 852 823 29
8 8 Сталекс 813 772 41
9 10 Журнал Металл 572 517 55
10 9 Прушиньски 528 519 9
11 11 Руукки Украина 516 507 9
12 12 УГМК 462 418 44
13 18 Металл Холдинг 412 180 232
14 13 Викант 400 359 41
15 17 Арсенал-Центр 310 233 77
16 15 Евраз Украина 318 267 51
17 16 АВ Металл Групп 263 239 24
18 14 Такт металл 252 241 11
19 22 Югсталь 199 67 132
20 - Керамет 163  -  -
21 19 Укрпромвнешэкспертиза 160 149 11
22 20 Укрметаллургпром 156 134 22
23 21 ТД СпецСтальТрейд 97 91 6

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