Рейтинг страниц о металлургии в Facebook 1 июня 2017 года

Первый летний рейтинг. По сравнению c началом апреля есть много изменений, но лидер все тот же. И шансов, чтобы его кто-то догнал, похоже, нет.

«Метинвест» продолжает удивлять. Еще чуть-чуть и пробьют планку в 10 тысяч читателей. И это без учета региональных страниц холдинга!

«Журнал Металл» получил 55 лайков и переместился на 9 место!

Продолжает активничать в соцсетях ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». К ним присоединились «Металл Холдинг» и дебютант рейтинга — запорожский трейдер «Югсталь».

Также впервые в рейтинге ломозаготовительная компания «Керамет», следить за новостями которой нужно в свете предстоящего этапа борьбы металлургов за сырье. К тому же ее руководитель — еще и глава профильной ассоциации.

Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 1 июня 2017 года

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи