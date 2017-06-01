Рейтинг страниц о металлургии в Facebook 1 июня 2017 года

Первый летний рейтинг. По сравнению c началом апреля есть много изменений, но лидер все тот же. И шансов, чтобы его кто-то догнал, похоже, нет.
«Метинвест» продолжает удивлять. Еще чуть-чуть и пробьют планку в 10 тысяч читателей. И это без учета региональных страниц холдинга!
«Журнал Металл» получил 55 лайков и переместился на 9 место!
Продолжает активничать в соцсетях ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». К ним присоединились «Металл Холдинг» и дебютант рейтинга — запорожский трейдер «Югсталь».
Также впервые в рейтинге ломозаготовительная компания «Керамет», следить за новостями которой нужно в свете предстоящего этапа борьбы металлургов за сырье. К тому же ее руководитель — еще и глава профильной ассоциации.
Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.
Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 1 июня 2017 года
|количество лайков
|стало
|было
|Страница/ компания
|стало
|было
|изменение
|1
|2
|Метинвест
|9773
|7842
|1931
|2
|1
|ИА Минпром
|7368
|7216
|152
|3
|3
|Запорожсталь
|6617
|5818
|799
|4
|4
|АрселорМиттал Кривой Рог
|2394
|1931
|463
|5
|5
|Интерпайп
|1213
|1056
|157
|6
|6
|УЦСС
|945
|897
|48
|7
|7
|Метинвест-СМЦ
|852
|823
|29
|8
|8
|Сталекс
|813
|772
|41
|9
|10
|Журнал Металл
|572
|517
|55
|10
|9
|Прушиньски
|528
|519
|9
|11
|11
|Руукки Украина
|516
|507
|9
|12
|12
|УГМК
|462
|418
|44
|13
|18
|Металл Холдинг
|412
|180
|232
|14
|13
|Викант
|400
|359
|41
|15
|17
|Арсенал-Центр
|310
|233
|77
|16
|15
|Евраз Украина
|318
|267
|51
|17
|16
|АВ Металл Групп
|263
|239
|24
|18
|14
|Такт металл
|252
|241
|11
|19
|22
|Югсталь
|199
|67
|132
|20
|-
|Керамет
|163
|-
|-
|21
|19
|Укрпромвнешэкспертиза
|160
|149
|11
|22
|20
|Укрметаллургпром
|156
|134
|22
|23
|21
|ТД СпецСтальТрейд
|97
|91
|6
Донбасс и Приазовье
Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи