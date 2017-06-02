С какими поставщиками работают украинские производители металлоконструкций

Металлургические предприятия Украины заинтересованы в сотрудничестве с Украинским центром стального строительства (УЦСС) для расширения рынка сбыта их металлопродукции.

Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» генеральный директор компании «Укрстальконструкция», входящей в УЦСС, Владимир Носов на проходящей в Дюссельдорфе (Германия) международной конференции по стальному строительству-2017 под эгидой всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel.

«Это рост продаж на внутреннем рынке металлопродукции, которую они никуда бы не продали. Это создает им добавленный рынок. Поэтому они очень в этом заинтересованы, мы видим большую кооперацию», — констатировал собеседник агентства.

По его словам, украинские производители в значительной степени уже работают на европейском рынке, поставляют много металлопроката, и они по качеству и стандартам готовы работать по европейским правилам, «мы чувствуем их поддержку».

При этом Носов отметил, что наиболее активным игроком на этом рынке является «Метинвест». «К сожалению, произошедшие на востоке Украины события создали много проблем корпорации «ИСД», и поэтому у нас с ними нет контакта в части развития экспортного потенциала Украины. «АрселорМиттал Кривой Рог» — крупнейший производитель металлопроката, но который не используется в стальном строительстве, в производстве металлоконструкций. Поэтому у нас с ними тоже больших контактов нет», — пояснил представитель УЦСС, добавив, что в целом компания ArcelorMittal является одним из крупнейших поставщиков конструкционных сталей в Европе, но в Украине она не производят их.

«Поэтому основной наш партнер — это «Метинвест», работаем через сбытовую структуру «Метинвест — СМЦ», — уточнил топ-менеджер.

Гендиректор отметил, что украинский рынок металлоконструкций показал в 2016 году рост около 15%.

«И в этом году мы видим серьезный рост, больше, чем в прошлом году. И основное чем сейчас занимаемся — наращиванием наших производственных мощностей. Если в предыдущие годы тратили силы, чтобы найти новые заказы, то сейчас мы сфокусировались больше на производстве, так как работы много на рынке», — резюмировал В. Носов.

УЦСС – ассоциация участников рынка металлостроения, членами которой являются ведущие производители и дистрибьюторы стального проката, заводы по производству металлоконструкций, кровельных и фасадных систем, отраслевые проектные и научные организации, монтажные и строительные компании.

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