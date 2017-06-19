Как изменилось потребление металлопроката в Украине и мире в 2016 году — worldsteel

Мировая ассоциация производителей стали worldsteel недавно опубликовала ежегодный отчет о глобальной металлургии по итогам 2016 года. Нашлось в нем место и Украине.

По данным worldsteel в потребление металлопроката в Украине в 2016 году увеличилось почти на треть до 4,2 млн тонн. При этом показатель потребления металлопроката в пересчете на душу населения составил 96 кг (в 2005 году — 74,7 кг).

Для сравнения в России этот показатель — 265,7 кг, Польше — 340,1 кг, США — 282,7 кг, Германии — 499,5 кг. Самый высокий показатель в Южной Корее — 1130,2 кг металлопроката на 1 жителя.

в 2016 году Украина сохранила 10 место среди мировых производителей стали. Согласно годовому отчету ассоциации в нашей стране было произведено 24,2 млн тонн стали (+1,2 млн тонн год к году).

Из них 71,7% произведен кислородно-конвертерным способом, 21,4% — мартеновским («Запорожсталь» и частично «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) — Delo.UA), и 6,8% — электросталеплавильным. Только 48,8% выплавленной продукции разлито на машинах непрерывной разливки стали (МНЛЗ). Это худших показатель в мире среди промышленно развитых стран. отметим, что в 2014 году он превышал 54%. Сокращение связано с тем, что на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей остались два современных предприятия. Енакиевский МЗ и Алчевский МК, начиная со второго полугодия 2014 года, работали нестабильно. В ближайшее время показатель может существенно улучшиться, так как два крупных металлургических комбината (АМКР и ММК им.Ильича) в прошлом году начали строительство МНЛЗ.

Производство чугуна увеличилось на 1,9 млн тонн до 23,7 млн тонн. Из них 2,5 млн тонн было экспортировано.

Что касается международной торговли, то Украина в 2016 году практически полностью ушла с рынка металлолома. Это связано с введением временной экспортной пошлины, которая фактически стала запрещающей.

При этом наша страна остается одним из мировых лидеров в международной торговле металлопрокатом и полуфабрикатами. В 2016 году на внешние рынки было поставлено 18,2 млн тонн металлопродукции (7 показатель). Если учитывать нетто-экспорт, то по этому показателю мы заняли 4 место — 17,1 млн тонн.

В топ-100 крупнейших металлургических компаний мира попали украинские «Метинвест Холдинг» (37 место, 10,34 млн тонн) и корпорация ИСД (74 место, 4,61 млн тонн). Свои производственные мощности в Украине также имеют корпорация ArcelorMittal (1 место, 95,45 млн тонн) и ЕВРАЗ Холдинг (28 место, 13,53 млн тонн).

По итогам 2017 года Украине вряд ли получится сохранить показатели 2016 года из-за остановки металлургических предприятий на оккупированной части Донбасса, а также финансовых сложностей у корпорации ИСД, из-за которых уже более месяца простаивает Днепровский МК (Каменское).

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