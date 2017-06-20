Производство чугуна, стали и металлопроката в мае и за 5 мес. 2017 года — Укрметаллургпром

По данным ОП «Укрметаллургпром», производство основных видов продукции предприятиями металлургической отрасли в мае 2017 года незначительно увеличилось месяц к месяцу до:

— чугуна — 1,6 млн тонн (ср.сут. пр-во — 51,3 тыс. тонн; +2,2 тыс. тонн/сут. или +4% к уровню апреля);

— стали — 1,7 млн тонн (54,5 тыс. тонн; +0,4 тыс. тонн/сут. или +1%);

— проката — 1,4 млн тонн (45,9 тыс. тонн; +0,3 тыс. тонн/сут. или +1%).

Падение производства связано с продолжающимся простоем ряда предприятий:

— Алчевский МК (в т.ч. КХП) — остановлен 13 февраля 2017 г.;

— Днепровский МК — остановлен 30 марта 2017 г.

Еще два предприятия: Енакиевский МЗ (Енакиево) и «Донецксталь-МЗ» (Донецк) хоть и были остановлены в феврале 2017 года, но, по информации в СМИ, возобновили работу. Однако украинские собственники потеряли контроль над ними, поэтому в данных «Укрметаллургпрома» их показатели не учитываются.

Текущий среднесуточный объем производства металлопродукции (за 12 суток июня) находится на уровне майских показателей.

По состоянию на 13 июня 2017 г. в работе находятся 17 из 28 действующих доменных печей (61%), 11 конвертеров из 21-го (52%), 8 мартеновских печей из 9 (89%) и 7 электропечей из 15-ти (47%).

Кроме того, по-прежнему 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Производство за 5 месяцев 2017 года составило:

— чугун — 7,9 млн тонн (78% к аналогичному периоду 2016 года);

— сталь — 8,7 млн тонн (82%);

— прокат — 7,5 млн тонн (80%).

Железорудное сырье

Объем поставок украинского железорудного сырья в мае составил 2,0 млн тонн (+160 тыс. тонн к апрелю), а за 5 месяцев – 10,3 млн тонн (-1,5 млн тонн или -12% к аналогичному периоду 2016 года).

В мае, как и в предыдущем месяце, импортных поставок ЖРС не было.

За 5 месяцев импорт ЖРС составил 90 тыс. тонн (-1,0 млн тонн или -92% к аналогичному периоду 2016 года).

Экспорт ЖРС в мае составил 3,7 млн тонн (как и в апреле), а за 5 месяцев – 17,2 млн тонн (103% к аналогичному периоду 2016 года).

Угли

Поступление украинских углей на коксохимические предприятия в мае составило 320 тыс. тонн (+100 тыс. тонн к апрелю), а за 5 месяцев — 1,6 млн тонн (-940 тыс. тонн или -38% к аналогичному периоду 2016 года).

Объем импортных поставок углей для коксования в мае составил 790 тыс. тонн (+10 тыс. тонн к апрелю), а за 5 месяцев — 4,3 млн тонн (-900 тыс. тонн или -17% к аналогичному периоду 2016 года).

Всего в мае украинские КХЗ получили 1,1 млн тонн углей для коксования (+110 тыс. тонн к апрелю), а за 5 месяцев — 5,9 млн тонн (-1,8 млн тонн или -24% к аналогичному периоду 2016 года).

При этом доля импортных углей в общем объеме составила 73% против 68% за 5 месяцев 2016 года.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ по состоянию на 01.06.17. составили порядка 520 тыс. тонн.

Кокс

Объем поставок металлургам украинского кокса в мае составил 700 тыс. тонн (+80 тыс. тонн к апрелю).

За 5 месяцев поставлено 3,5 млн тонн украинского кокса (-1,2 млн тонн или -26% к аналогичному периоду 2016 года).

По импорту в мае завезено 75 тыс. тонн (как и в апреле), а за 5 месяцев — 355 тыс. тонн (-30 тыс. тонн или -8% к 5 месяцам 2016 года).

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия за 5 месяцев составило 3,8 млн тонн (-1,25 млн тонн или -25% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Металлолом

В мае металлургическим предприятиям было поставлено 280 тыс. тонн металлолома (-10 тыс. тонн к апрелю), что составило 100% к расчетной потребности метпредприятий.

За 5 месяцев металлургам было поставлено 1,3 млн тонн лома (85% от потребности предприятий и 109% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение мая уменьшились на 15 тыс. тонн и по состоянию на 01июня 2017 г. составили порядка 100 тыс. тонн (на 01 января 2017 г. запасы составляли порядка 190 тыс. тонн).

На экспорт в мае было поставлено 36 тыс. тонн металлолома (+9 тыс. тонн к апрелю). Всего за 5 месяцев на экспорт поставлено 102 тыс. тонн лома против 207 тыс. тонн за 5 месяцев 2016 года.

Природный газ и электроэнергия

Объем потребленного металлургами природного газа в мае увеличился по сравнению с апрелем на 15 млн. куб. м и составил порядка 135 млн. куб. м. Среднесуточное потребление природного газа в мае составило 4,4 млн. куб. м.

Всего за 5 месяцев металлурги потребили 765 млн. куб. м природного газа, что составило 104% к объему потребления в аналогичном периоде 2016 года. Среднесуточное потребление составило 5,1 млн. куб. м против 4,9 млн. куб. м за 5 месяцев 2016 года.

Потребление электроэнергии за 5 месяцев составило 4,9 млрд. кВт*ч (89% от объема потребления за 5 месяцев 2016 года).

Прогноз на июль 2017 года

В июле 2017 года украинские металлургические предприятия планируют произвести 1,7 млн тонн стали. Такой прогноз содержится в материалах ОП «Укрметаллургпром» к ежемесячному итоговому совещанию.

При этом выпуск чугуна составит порядка 1,6 млн тонн, проката – 1,4 млн тонн «при сохранении сложившейся в данный момент ситуации».

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