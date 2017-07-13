Как Смарт и Метинвест будут обрабатывать металлопрокат в Херсоне

«Смарт Мэритайм Груп» (СМГ) инвестировал 30 млн грн в расширение производственных мощностей для изготовления металлоконструкций и модернизацию основных фондов херсонской верфи.

«Средства будут направлены на строительство нового цеха для изготовления офшорных металлоконструкций, обновление кранового оборудования, линии металлообработки и на ремонтные работы отдельных участков технологической цепочки обработки металла», — говорится в сообщении СМГ.

Строительство цеха офшорных металлоконструкций — здания длиной 140 метров, шириной 32, высотой 19 метров и стоимостью 10 млн грн – предполагается завершить к сентябрю.

Программа восстановления кранового оборудования предусматривает обновление магнитного крана WENZLAFF и портального крана КОNЕ. Для ремонта последнего требуется произвести замену подшипника диаметром 5,5 метров, который изготавливают в Германии. В декабре т.г. деталь будет установлена, а общая стоимость ремонта обоих кранов составит свыше 5 млн грн.

В рамках совместного проекта с компанией «Метинвест» по запуску сервиса по обработке листового проката на херсонской верфи СМГ проведет капитальный ремонт листоправильной машины УБР-50, а также линии очистки и окрашивания GUTMANN. Стоимость работ оценивается в 4,5 млн грн.

«Наши возможности вновь становятся интересны иностранным заказчикам, которые постепенно преодолевают страх перед нестабильностью в Украине. Инвестиции в модернизацию — закономерная необходимость. СМГ должен быть готов к выполнению контрактов любой сложности на самом высоком технологическом уровне», — цитируется в сообщении генеральный директор СМГ Василий Федин.

«Смарт Мэритайм Груп» — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую. Главный офис находится в г.Херсон.

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